Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 10:48

Kız yurdunda korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kız yurdunda korkutan yangın

15 Temmuz 2018 10:48


Olay, sabah 04.00 sularında Buca Adatepe 63. Sokak’ta bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. Yurdun altında bulunan kafede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede yurt binasını etkisi altına aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 5 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, okulların kapalı olması sebebiyle yurdun boş olduğu öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yurt binası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, binadan sıçrayan alevler yurdun önündeki bir otomobili de kullanılamaz hale getirdi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç