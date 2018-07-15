Kız yurdunda korkutan yangın

Olay, sabah 04.00 sularında Buca Adatepe 63. Sokak’ta bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. Yurdun altında bulunan kafede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede yurt binasını etkisi altına aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 5 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, okulların kapalı olması sebebiyle yurdun boş olduğu öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yurt binası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, binadan sıçrayan alevler yurdun önündeki bir otomobili de kullanılamaz hale getirdi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.