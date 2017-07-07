Kızılay Aliağa’da bağışçılarını bekliyor

Türk Kızılay’ı, Aliağa Demokrasi Meydanında kan bağış aracını konuşlandırarak bağışçıları beklemeye başladı. Kan toplama aracının 7 ve 29 Temmuz arasındaki değişik tarihlerde kan toplayacağı, bağış saatinin ise 16.00-01.00 arasında Aliağa Demokrasi Meydanında gerçekleştirileceği bildirildi.

Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında, 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kilogram üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllülerin bağış yapabileceği dile getirildi.