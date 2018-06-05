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05 Haziran 2018 16:52

Kızılay otizm sınıfını yeniledi

İzmir’in Aliağa ilçesinde 80.

Kızılay otizm sınıfını yeniledi

05 Haziran 2018 16:52

Yıl Çamlık İlkokulunda otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim hafif otizm sınıfı Kızılay İzmir Şubesi tarafından yenilendi.


Aliağa 80. Yıl Çamlık İlkokulunda yapılan açılış törenine Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Özel, İlçe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz, Kızılay İzmir Şubesinden Ali Bacacı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Sınıfın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri sınıfta incelemelerde bulundu. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ve okul müdürü Okan Özçelik, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış’a sınıfa yapılan yardımlar ve destekler için teşekkür ederken teşekkür plaketi takdim ettiler.




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