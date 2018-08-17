Kızılay’dan Kurban Bayramında ’bağış’ çağrısı

İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak 2007 yılından beri vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılay’ı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere ’Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ sloganıyla sesleniyor. İş dünyası, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşarak kurban bağışlarını ve desteklerini alan Türk Kızılay’ı İzmir Şubesi İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Önümüzde yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili kurban bağışında bulunmak isteyenlere, kurban vekaleti bedelinin bu yıl yurt içi için 750 TL, yurt dışı için ise 750 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Türk Kızılay’ı İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da, Kızılay’ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının 2018 yılında da devam ettiğini söyledi. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını belirten Başkan Baykalmış, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak" dedi.

Öte yandan, başta İzmir Valisi Erol Ayyıldız olmak üzere İzmir’deki siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, ilçe belediye başkanları, Kızılay’a kurban bağışında bulunarak desteklerini devam etti.