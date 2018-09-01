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01 Eylül 2018 11:42

Koca Piri Reis Gemisi 40. yaşını kutluyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Koca Piri Reis Araştırma Gemisi’nin 40.

Koca Piri Reis Gemisi 40. yaşını kutluyor

01 Eylül 2018 11:42

yılını kutlamaya hazırlanıyor. Almanya’da deniz araştırmaları için inşa edilen gemi, 1978 yılından bu yana aktif olarak hizmet veriyor. Bilimsel araştırmaların yanı sıra Türkiye için önemli stratejik görevler icra eden Koca Piri Reis, Dokuz Eylül Üniversitesinin ’yüzen üniversite’ hedefine ulaşmasına katkı sağlıyor.


Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne bağlı dört araştırma gemisinden biri olan Koca Piri Reis, 40 yıldır Türkiye’nin deniz araştırmalarında, bilimsel çalışmalarında aktif rol alıyor. Herhangi bir limana yanaşmadan 15-20 gün aralıksız seyir yapabilme kapasitesine sahip olan Koca Piri Reis, konumlama sistemine, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlara ve bir laboratuvara sahiptir. 15 Kasım 2018’de 40. yılını geride bırakacak olan emektar gemi, başta deniz jeolojisi, jeofiziği olmak üzere, deniz kimyası, fiziksel oşinografi, canlı deniz kaynakları, kıyı mühendisliği ve sualtı arkeolojisi alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesinin ve Türkiye’nin imzasını denizcilik dünyasına atıyor.



"Türkiye’de deniz araştırmaları konusunda da birinci sıradayız"


Dokuz Eylül Üniversitesinin sahip olduğu bilimsel ve akademik altyapısı ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü yetkilileri, "Enstitümüz, Türkiye’nin deniz araştırmaları konusunda dünya çapında stratejik öneme sahip çalışmalarını yürütmektedir. 40. yaşını kutlayacağımız Koca Piri Reis gemimizle Türkiye’nin etki alanını Akdeniz, Karadeniz, Ege denizinin ötesine götürerek 35 milyon kilometrekarelik bir alana yaymış durumdayız. TÜBİTAK’ın yaptığı değerlendirmede Türkiye’de deniz araştırmaları konusunda da birinci sıradayız. Bu noktaya gelmemizde bize destek veren üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.


Yetkililer, Türkiye’nin bölgesel araştırmaların yanında dünya çapında araştırmaları yürütebilecek güce sahip olduğunu belirterek, "Kutuplarda üs kurulmasına yönelik bir proje var. Üniversitemiz olarak bu projede yer alıyoruz. Bu noktada kutup bölgelerinde çalışabilecek yeni gemiler de Türkiye’ye kazandırılmalıdır. Böylece ülkemiz, sadece Akdeniz ve Karadeniz havzalarında değil ülke politikaları doğrultusunda okyanuslarda da yer alacak" ifadelerini kullandı.




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