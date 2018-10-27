Kocabıyık'ın eşi Uşak Valisi oldu

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık, Valiler Kararnamesiyle Uşak Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesindeki atamalarına göre, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak valisi oldu.

Uşak'ın ilk kadın valisi olma unvanını taşıyacak olan Vali Funda Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine bu görevi layık gördüğü için teşekkür ederek, var gücüyle Uşak için çalışacaklarını söyledi.

Funda Kocabıyık kimdir?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavı'nı kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık evli ve iki çocuk annesi.