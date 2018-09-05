İlaç ve merhem budur. Bu karanlığa gidişi birlikte durduracağız" dedi.

1937 yılından bu yana tam 82 yıldır kesintisiz devam eden ve Türkiye’nin ilk yerel festivali olan tarihi Uluslararası Bergama Kermes’i kortejle başladı. Bergama Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşün ardından sahne alan yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Kermesi yaklaşık 5 bin kişi izledi. 82. Uluslararası Bergama Kermesi’nin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı ekonomik problemlerle alakalı mesajlar verdi. Bu durumda toplumun tüm kesimlerinin ciddi anlamda etkilendiğini öne süren Başkan Kocaoğlu, "Çıkış yolumuz ve umudumuz var mı? Elbette var. İnsanımız var. Bugünden tezi yok, Ulu Önderimiz Atatürk’ün bize emanet ettiği ilkelerden sapmadan ilerlemeli ve yarın çok geç olmadan kendimize gelmeliyiz. Mutlaka üretmeli ve tasarruf etmeliyiz. Yerli malına sahip çıkmalıyız. Çıkış formülü Atatürk ilkelerinde yatıyor. İlaç ve merhem budur" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Bir bilge kişi diyor ki; ‘Çoğu politikacı kendini tanıtmak için, gerekli olup olmadığına bakmadan çeşitli popülist harcamalar yapar. Bu masraflar yıkmaz; ama zarar verir.’ Anadolu insanı, bu topraklarda 33 ana medeniyeti yaşamış. 13 bin yıldır sürdürdüğü yaşamın bu toprakların insanlarına verdiği değerin iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi sabır, diğeri ise dayanışma ve yardımlaşmadır. Biz sabır küpüyüz. Zaman zaman bu sabrımız bize fazla zarar vermeye başladı; ama yine de umudumuz var. Geleceğimiz var; çünkü Türkiye’de ülkesini seven insanlar var. Bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Bu inişi, karanlığa gidişi birlikte durduracağız. Benim çocukluğumda ilkokulda en önemli etkinlik ‘Yerli Malı Haftası’ydı. Tutumlu olmak, tasarruf etmek öğretilirdi. Ne zaman ki, tüketim toplumu olduk, tükettiğimiz kadar üretmedik ve zenginliğimizden daha fazlasını harcadık; işte bu hale geldik. Birlik beraberlik içerisinde bütün zorlukları aşarız, aşmak zorundayız; ama zamanla yarıştığımızı da unutmayalım. En çok da birlik beraberliğe, birbirimizi kollamaya-korumaya ihtiyacımız var."

9 Eylül’de 96. kurtuluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İzmir’in, Türkiye’de hem kurtuluş hem de kuruluşunun kenti olduğunu da hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "15 Mayıs’ta İzmir işgal edildiğinde, hemen 4 gün sonra 19 Mayıs’ta Samsun’da kurtuluşun ateşi yakıldı. 9 Eylül’de hem İzmir hem de ülke kurtuldu. İzmir İktisat Kongresi’yle,daha Cumhuriyet ilan edilmeden Türkiye’nin ekonomik kurtuluş rotası belirlendi" dedi.

7 Eylül Cuma günü İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 87. kez açacaklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı, "9 Eylül’ü ise coşkulu bir biçimde, Ulu Önderimize, şehitlerimize, gazilerimize, bize bu ülkeyi emanet edenlere layık olacak şekilde, saygı ve sevgiyle, gururla kutlayacağız" diye konuştu.