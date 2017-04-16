Kocaoğlu: “Kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz"

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu halk oylamasında oylarını Urla 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda kullandı. Başkan Kocaoğlu ve eşini Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Belediye Meclisi üyeleri ve oy kullanmaya gelen vatandaşlar karşıladı. Urla 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda 1002 numaralı sandıkta oy kullanan Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “2017 yılının birinci 6 ayını referandum ile geçiriyoruz. 3.5 yıldır siyaset ile yatıp siyaset ile kalkıyoruz. Bu referandumun ülkemizin için hayırlı olmasını diliyorum. Yarından itibaren biz Anadolu insanı olarak hem ekmeğimizi hem suyumuzu paylaşarak bağımsız olarak, bu topraklarda bağımsız Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz ve yaşamayı sürdüreceğiz. Yarın yine 80 milyon kardeş olarak sandıktan ne çıkarsa çıksın yine kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren artık ekonomiyi konuşmak üretimi konuşmak ülkelerin kentlerin kalkınmasını konuşmak bizim hep beraber birinci görevimiz olmalıdır. Bunun için yarından itibaren hep birlikte çalışmamız gerekmektedir, başka türlü üzerimizdeki kara bulutları bertaraf etmemizin çaresi yoktur. Hayırlı olsun” dedi.

Eşi Türkegül Kocaoğlu da, tercihini kullanırken dua ettiğini belirterek, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin devamı için tercihimi yapıyorum. Tercihim barışa vesile olsun." ifadelerini kullandı.