Kocaoğlu'ndan "Kılıçdaroğlu'na liste sunduğu" iddialarına ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu iddia edilen aday listesine tepki göstererek, "15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir" dedi.

Aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir'deki belediye başkan aday adaylarına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir liste sunduğu iddia edilmişti. Aziz Kocaoğlu, listeleri 'asparagas' olarak yorumladı. Kocaoğlu, açıklamasında haberlere sert tepki göstererek, "15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. Asılsız haberlerin içine yerleştirilen 'duyum alındı' türünden ifadelerin Türkçe'deki karşılığı 'dedikodu'dur. İzmirli hemşehrilerim, gerçeklerle dedikoduları birbirinden ayırabilecek kadar zekidir" şeklinde konuştu.