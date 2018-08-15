Kocaoğlu’ndan Körfez Geçişi projesi açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci bileşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda söz alan AK Parti’li meclis üyesi Çağlar Haspolat, İzmir’deki Körfez Geçişi Projesi için verilen ÇED olumlu kararına karşı İzmir 3. İdare Mahkemesinde açılan iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı çıkması üzerine söz aldı. Haspolat, büyükşehirin davaya müdahil olması gerektiğini ve kararın, büyükşehirin master planında projenin yer alamaması nedeniyle verildiğini söylemesi üzerine Kocaoğlu konu hakkında değerlendirmede bulundu.

’Danışıklı dövüş’ sözlerine cevap

Haspolat’ın, "Bilirkişinin raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım master planından olmamasından dolayı bu karar verildi deniyor" demesi üzerine Başkan Kocaoğlu, "Alakası yok onunla. İşi çarpıtmayalım” dedi. Haspolat da "Ben burada bilirkişi raporunu okuyorum. Böyle bir mazeret bildirilmiş ve İzmir’in ufuk çizgisini bozuyormuş" cevabını verdi. Kocaoğlu bunun üzerine, "Bir milletvekili arkadaşımız ‘danışıklı dövüş’ diye laf etmiş. ‘Körfez Geçişi yapılsın’ diye diye ağzımda tüy bitti. Bunu siyasi malzeme yapmayın” diye konuştu.

"Yargıya giden hangi haklı problemime müdahil oldunuz?"

Karşılıklı konuşmaların geçtiği oturumda Haspolat, bu projeye büyükşehirin karşı gelmediğini bildiklerini belirterek, “Ancak mahkemede avukatlarınız var. Siz de müdahil olabilirdiniz. İzmir için önemli bir projeydi" dedi.

Kocaoğlu, Haspolat’a "Yargıya giden hangi haklı problemime müdahil oldunuz desteklemek için?” diye sorunca, Haspolat da, “Katı atık bertaraf projesine müdahil olacağız. İzmir’de Makine Mühendisleri Odası tüm projelere karşı geliyor. Katı atık bertaraf tesisine de onlar itiraz etti" yanıtını verdi. Kocaoğlu bunun üzerine şöyle konuştu:

"Meslek odalarının açtığı davalarda İzmir’de en çok muzdarip olan benim. Ondan sonra kalkıp bir arkadaşın ‘danışıklı dövüş’ demesi. Ne alakam var benim? İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı, ‘tüp geçidin yapılmasını destekliyorum’ diye başından beri beyanat veriyor. Bana İzmir Büyükşehir Belediyesinin işini tarif etmeyeceksin. Seçime girerseniz kazanırsınız oturursunuz ondan sonra yaparsınız. Tamam mı?"

"Duruşumu belirttim"

Haspolat, Kocaoğlu’nun sözleri üzerine bir kez daha "Bu proje önemli bir proje. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahkemede müdahil olmasını beklerdik" deyince Kocaoğlu da "Bekleme. Bu ayrı bir konu. Ben 15 senedir mahkemelerle uğraşıyorum. Hükümetin eli de kolu da benden uzun, yetkileri daha fazla. Oraya müdahil olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Bugüne kadar hükümetle de kendi çalışmalarımızla da, burada da duruşumu belirttim. Bilimsel çalışma yaptım. Master planımızda yoksa, karayollarının master planına girer. Master planında olmayan bir şeyi bahane ederek bu tür işlere kalkmayalım. Herkes işini, görevini yapsın” ifadelerini kullandı.