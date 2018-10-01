Kocaoğlu'ndan sonra o belediye başkanı da 'aday değilim' dedi

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin Bergama CHP İlçe Binası'nda yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı için yeniden aday adayı olmayacağını açıkladı. Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tekrar aday olmayacağı açıklamaları ve büyükşehir adaylığı ile ilgili iddialara da değindi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağına yönelik açıklamalarının ardından Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de bir basın açıklaması yaptı. Bergama CHP İlçe Binası'ndaki toplantıda Gönenç, yaklaşan yerel seçimlerde aday adayı olmadığını açıkladı. CHP'li Mehmet Gönenç, "Bununla ilgili kararımı bir yıl önce vermiştim. Bu kararımı il ve ilçe başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla ve parti genel merkezimizle paylaştım. Yerel seçimlerde aday adayı olmayacağım. Belediye başkanlığı heyecanla ve aşkla yapılacak bir iş. Belediye başkanlığı için 10 yıl ideal bir süre. Bu parti bir kez daha söylüyorum kendi dinamikleri içerisinden 2019'daki yerel seçimleri kazanacak ve yeni bir adayı çıkaracak güçtedir. Bu saatten sonrada benim ve belediye meclis üyelerimizin en büyük çabası da bizden sonra bu görevi yine Cumhuriyet Halk Partili başka bir belediye başkanına devretmek olacaktır" dedi.

"Büyükşehir başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir şey konuşmuş değilim"

Gönenç, kulislerde dolaşan "Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç büyükşehir adayı mı olacak?" sorularıyla ilgili, "Ben 48 yaşındayım ve genç tanımına ne kadar giriyorum bilmiyorum. Aziz başkanın aday olmayacağını bir süreden beri biliyorum. Hatta 2014 yerel seçimlerinde benzeri bir düşüncesi vardı. O dönem ki ulaştırma bakanımız Binali Yıldırım'ın adaylığı nedeniyle Aziz Başkan tekrar bu yarışa girdi. Aziz Başkan ile büyükşehir başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir şey konuşmuş değilim. Genel merkezde herhangi bir milletvekili, genel başkan yardımcımız ya da üst düzey yetkiliyle de İBB aday adaylığı konusunda bir görüşme yapmış değilim; ancak tabii ki eğer Aziz Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuyor ise başka aday adayları gündeme geliyor ise ve genel merkez bizim mevcut 22 belediye başkanımız içinden belediye başkanlığı deneyimi olan ve deyim yerindeyse karnesi iyi olan adaylar konusunda bir araştırma içindeyse bu araştırma kapsamına girenlerden birisinin benim olmam son derece doğal diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.