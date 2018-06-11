Kocaoğlu’ndan üreticiye “Birleşin” çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hafta başından bu yana aralıksız sürdürdüğü ilçe turlarına Kiraz ile devam etti. Haliller, Olgunlar, Karabulu, Umurlu, Doğancılar, Cevizli ve İğdeli mahalleleri ile ilçe merkezini ziyaret eden Aziz Kocaoğlu, kooperatifleşmenin tarımsal başarıdaki önemine dikkat çekerek, kiraz üreticilerine güçlü bir kooperatif kurmalarını önerdi. Kocaoğlu, “Mutlaka birleşin. Birlikten güç doğuyor. Ürününüzü birlikte satın; gübrenizi, ilacınızı birlikte alın. Ama kooperatif enflasyonu da ayrı bir problem. Bunun dozunu iyi ayarlamanız lazım” diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, tarımsal üretimin artırılması konusunda verdikleri destekten sonra, şimdi satış ve pazarlamanın geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmasında başından beri samimiyetle uyguladıkları “Çalma, çaldırma ve çok çalış” prensiplerine de vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: “İşten hiç korkmuyoruz. Bittikçe arkamıza atıp yenisine bakıyoruz. Özel İdare’nin 90 senede yaptığı hizmeti biz 3 yıla sığdırdık. Bu başarıyı, çalışma arkadaşlarımızla yakın diyaloğumuz sayesinde yakaladık. Varsa yanlışım, benim bürokratım bunu bana söyler. Doğruyu bulmak için tartışma yöntemini bir kenara bırakırsan, başın dertten kurtulmaz. Çünkü insan hata yapmaya meyilli bir varlık. Ama en önemlisi barış, huzur ve adalet. Onlar olmadan hiç bir yere varmayız.”

Başkan Kocaoğlu, “Giderek daha çok konuşulan bir laf var, ’Bal tutan parmağını yalar’ diye.. Koltuğa oturan adam hırsızlık yapar demek gibi bir şey bu. Böyle şey olur mu?” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını İğdeli ziyareti sırasında 4,5 yaşında İpek Tunca çiçekle karşıladı. Sevimli kız, okuduğu İzmir Marşıyla da hem alkış hem de büyük övgü aldı.

Gündoğdu daveti

Gittiği her yerde vatandaşları, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 21 Haziran’da Gündoğdu Meydanında yapacağı büyük mitinge davet eden Aziz Kocaoğlu, “Her pehlivanı bir pehlivan çıkıp yeniyor. Bakın Muharrem İnce’ye; dağları, taşları sarsıyor. 21 Haziran’da hepinizi Gündoğdu Meydanına, Muharrem İnce’nin büyük mitingine bekliyoruz” diye konuştu.