Kocaoğlu'ndan yeni başkana 'yol haritası'

İzmir'in Selçuk ilçesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin kalkınması için ortaya koydukları 'İzmir Modeli'nin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, görevi devralacak belediye başkanının da bu yolu izlemesi gerektiğini söyledi. "Yorulmadım; ama gücümüz yeterken, gözümüz görürken bayrağı teslim etmek istedim" diyen Kocaoğlu, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında duracağını da sözlerine ekledi.

Yerel seçimlere 6 ay kala aday olmama kararını kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk ile devam etti. Belevi'den başlayan gezisini; Barutçu, Zeytinköy, Gökçealan, Havuçlu, Çamlık, Sultaniye, Acarlar ve Şirince mahalleleri ile sürdürdükten sonra günün finalini Selçuk merkezinde yapan Başkan Kocaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bol bol sohbet etti. Selçuklular, özellikle tarım ve hayvancılığa verdiği destekten ötürü Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti.

"Yorulmadım ama.."

"Neden başkanlıktan ayrılıyorsun?", "Sen bizi bırakıyorsun ama biz seni bırakmak istemezsek ne olur?" şeklindeki sorulara samimi cevaplar veren Aziz Kocaoğlu, belediye başkanlığının bir meslek olmadığının altını çizerek, "Bizim 15 yıldır İzmir'de gittiğimiz yoldan gidecek bir arkadaşımızı seçeceğiz. Bundan sonraki görevimiz bu. Bu bir bayrak yarışı. Ben 15 sene koştum. Belediye başkanlığı meslek değil. Geldik; namusumuzla, şerefimizle hiçbir şaibeye bulaşmadan görevimizi yaptık. Sizlere bana verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben razıyım. Şimdi bu görevi bir başka arkadaşımıza bırakmanın zamanı geldi. O da zamanı geldiğinde gidecek; ama Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak. Zamanı geldiğinde görevi bırakıp bayrağı emin ellere teslim etmek gerekir. Yorulmadık; ama gücümüz yeterken, gözümüz görürken bayrağı teslim etmek istedim. Hayata geçirdiğimiz yerelde kalkınma modeli ile Türkiye'ye örnek olduk. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinden belediyemizin projelerini öğrenmek için belediye temsilcileri ve belediye başkan adayları bilgi almaya İzmir'e geliyor. Bu da bizim için gurur verici.”

Belediye başkanlığı görev süresi içinde, kanunla verilen paranın dışında devletten para almadıklarını ve istemediklerini öne süren Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi başımızı bağlarız, parayı da buluruz; ama izinler gecikiyor. Körfez temizliği için hazırladığımız projenin ÇED'ini 3.5 sene de alabildik. Hükümetin Körfez'e yapacağı tüp geçit projesinin ÇED'i ise sadece 15 günde çıktı. 3.5 yıl nerede, 15 gün nerede? Biz elimizdeki olanaklarla; köyde, şehirde, sanayide, tarımda, hizmet sektöründe, ulaşımda neyin nasıl yapılacağını gösterdik. Vatandaş doğruyu gördü ve o doğruya sahip çıktı. 15 yıldır sizlere hizmet etmek için elimden geleni yaptım; namusumla, şerefimle çalıştım. Bilerek kimseye kötülük yapmadım. Belediye başkanlığını bütün belediye başkanlarından farklı yapmaya çalıştım."