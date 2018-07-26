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26 Temmuz 2018 11:54

Kocaoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ’geçmiş olsun’ mektubu

Tarihin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Atina’daki mevkidaşı Kaminis’e ’geçmiş olsun’ mesajı yollayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Suyun öteki yüzündeki komşunuz İzmirliler olarak, acılarınızı paylaştığımızı ve yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle bildirmek isterim” dedi.

Kocaoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ’geçmiş olsun’ mektubu

26 Temmuz 2018 11:54


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Atina yangınları için Belediye Başkanı Yorgos Kaminis’e bir mesaj yollayarak hem taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kocaoğlu, "Sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.


Mevkidaşı Kaminis’e yazdığı mektupta, başkent Atina’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayarak 80’in üzerinde can kaybına neden olan yangın felaketi için üzüntülerini bildiren Başkan Kocaoğlu, “Yaralı vatandaşlarınıza acil şifalar diliyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarınızla ilgili en samimi başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Suyun öteki yüzündeki komşunuz İzmirliler olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı ve kardeşlik duygusuyla yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle bildirmek isterim” ifadelerine yer verdi.




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