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23 Kasım 2017 14:07

Kokoreç açıklaması kokoreççilerin işlerini artırdı

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.

Kokoreç açıklaması kokoreççilerin işlerini artırdı

23 Kasım 2017 14:07

Yavuz Dizdar’ın kokorecin mutluluk verdiğini söylemesi kokoreççilerin yüzünü güldürürken, işleri de arttı.


Yavuz Dizdar, kokorecin ciddi serotonin kaynağı olduğunu ve mutluluk verdiğini söylemişti. Dizdar’ın bu açıklamaları yankı buldu. Dr. Yavuz Dizdar’ın açıklamalarının işlerini artırdığını ifade eden Rafet Alkanoğlu (60), 40 yıldır kokoreç satarak geçimini sağladığını söyledi. Kokorecin yapımı sırasında temizliğe önem verdiklerini ve sadece kuzu bağırsağından kokoreç yaptığını belirten Alkanoğlu, "Kokoreç deyip geçmeyelim. Avrupa Birliği bile bu iş ’temiz yapılmalı’ diyor. Ben malzeme ve üretimime güveniyorum. Herkes kokoreç yapamaz. Kendi yaptığım ürünü önce kendim tüketiyorum. Şimdiye tadar kimseye bir şey olduğunu duymadım" dedi.




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