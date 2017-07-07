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07 Temmuz 2017 00:37

Koli fabrikası alev alev yandı

İzmir’in Tire ilçesinde, bir koli fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Koli fabrikası alev alev yandı

07 Temmuz 2017 00:37


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir koli fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, çok sayıda koli alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrikanın tavanı çökerken, içeride bulunan işçiler son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.


Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrika da zaman zaman patlamalar meydana geliyor.




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