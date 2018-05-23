’Kolokotronis’ adı silindi, ’Atatürk Orman Yolu’ oldu

Mayıs ayı başlarında sosyal medyada paylaşılan bir haritada, Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı’nın içinden geçen yol ’Kolokotronis Rd’ olarak gözüküyordu. Yola, Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden ’Kolokotronis’ isminin verilmiş olması sanal alemde büyük tepkilere neden oldu. Yapılan girişimler sonucu, ’Kolokotronis’ adı silinerek, ’Atatürk Orman Yolu’ şeklinde düzeltildi. Google’ın haritalarında yapılan bu değişiklik, konuyu takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından da memnuniyetle karşılandı.