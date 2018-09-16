Kolpa hayranlarını coşturdu

Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan, yurt içi ve yurt dışındaki pek çok ismi bir araya getiren 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) fuarın sonuna gelinirken, eğlenceli ve coşkulu bir atmosfer yaşamak isteyenlerin ortak adresi yine Kültürpark'tı. Folkart sponsorluğundaki Rock Sahnesi'nin son konuklarından biri “Kolpa” oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın ana sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı yoğun ilgi görüyor. Havanın güzel olması ve hafta sonuna da gelinmesiyle birlikte on binlerce ziyaretçi İEF'yi ziyaret ediyor.

Folkart sponsorluğunda bu yıl ilk kez kurulan ve 8 Eylül Cumartesi gününden itibaren rock müziğin önemli isimlerini ağırlayan Rock Sahnesi'nin dün akşamki konuğu ünlü rock grubu Kolpa oldu. Kolpa hayranlarının adeta akın ettiği konser dün akşamın en eğlenceli ve coşkulu etkinliklerinden biri oldu. Grup, hayranlarıyla fuarın simgelerinden dönme dolap manzaralı fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öte yandan, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde “Çehov Kabare” oyunu seyircisiyle buluşurken, Mogambo Caz Geceleri Ayşe Gencer ve İmer Demirer'i ağırladı. Palyaço etkinlik alanında ise Popeye&Olive ve Paolo Piludu'nun gösterileriyle minik ziyaretçiler ve aileleri keyifli zamanlar geçirdi. Fuar alanında gezi yolları üzerinde dört ayrı noktada kurulan Sokak Gösteri alanlarında da sihirbazlar, jonglörler, akrobatlar performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

Çehov'un oyunları kabare formatıyla İsmet İnönü'de

Anton Çehov'un kısa oyunlarından “Ayı, Teklif, Sayfiyede Yaz ve Tütünün Zararları”nı kabare formatıyla ve Murat Kodallı'nın özgün müzikleriyle harmanlayarak sunan, Bora Severcan'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu kadrosunda olduğu; Volkan Severcan, Erhan Yazıcıoğlu, Melda Gür'ü aynı sahnede buluşturan “Çehov Kabare” İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gösterimini yaptı. Çehov'un dört farklı oyununun birleştirilerek bir araya getirilmesiyle hayat bulan “Çehov Kabare”de seyirciler, Rus edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Anton Çehov'u daha da yakından tanıyabilme ve anlayabilme fırsatını da bulmuş oldular.

“Fuar çok doğru zamanda ve doğru yatırımla yapılıyor”

87. İEF hakkında düşüncelerini paylaşan usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, İzmir Fuarı'nın çok doğru zamanda, doğru yatırımla, çok doğru yapılan bir iş olduğunu söyledi. Sanatla iç içe olmanın Türk halkı ve İzmir halkına çok yakıştığını ifade eden Yazıcıoğlu, “O yüzden iyi Folkart böyle bir şeye ön ayak oluyor, bizi İzmir seyircisiyle buluşturuyor ve de onurlandırıyor” dedi.

Kolpa hayranları Rock Sahnesi alanına sığmadı

2005 yılında kurulan ve o günden bugüne kadar dört albüm yayınlayan, yayınladıkları şarkıları uzun süre boyunca müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan “Kolpa”, 87. İEF'nin Folkart sponsorluğundaki Rock Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Alana sığmayan on binlerce hayranı tarafından alkışlarla karşılanan Kolpa, alanı dolduran sevenleriyle birlikte sık sık düet yaptı. “Beni Aşka İnandır”, “Böyle Ayrılık Olmaz”, ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile birlikte söyledikleri “Hoş geldin Ayrılığa” gibi daha pek çok şarkısını büyük bir enerjiyle söyleyen Kolpa, İbrahim Tatlıses'in efsane şarkısı “Haydi Söyle”yi de sahnede seslendirdi. Rock Sahnesi alanına sığmayan Kolpa hayranları söylenen tüm şarkılara coşkuyla ederek unutamayacakları bir konser yaşadılar.

Mogambo'nun konuğu Ayşe Gencer ve İmer Demirer

Ülkemizde caz müziğinin önemli iki temsilcisi Ayşe Gencer ve trompetçi İmer Demirer, Caz Geceleri'ne Gencer'in söylediği şarkılarla ve yorumuyla; Demirer'in ise sergilediği muhteşem trompet performansıyla ayrı bir renk kattı. Folkart sponsorluğunda gerçekleşen Mogambo Caz Geceleri'nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sahneye çıkan Ayşe Gencer ve İmer Demirer, dinleyicilere eşsiz bir caz gecesi yaşattılar.

“İzmir fuarı uzun yıllar hep sürsün”

Mogambo'nun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Ayşe Gencer, annesi usta sanatçı Ayten Alpman'ın kendisine hamileyken Mogambo'da şarkı söylediğini babası ünlü piyanist İlham Gencer'in ise yine Mogambo'da piyano çaldığını anlattı. İzmir Fuarı ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Gencer, çeşitli sanat dallarının fuarda bir araya geldiği, insanların güzel şeyler yaşadıkları, hep beraber mutlu oldukları bir ortam olduğunu dile getirdi. Gencer, fuarın hep aynı şekilde, uzun yıllar sürmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Palyaço ve sokak gösterileri yine çok sevildi

Dünyanın çok farklı ülke ve kültürlerinden gelen profesyonel sokak sanatçıları 87. İEF'de buluştu. Danstan akrobasiye, sihirbazlıktan, jonglörlüğe pek çok alternatif sunan sokak gösterileri sanatçılarının şovları fuarın en beğenilen, ilgi gören ve fuar boyunca kalabalıkları etrafına saran gösterilerinden biri oldu. Çocuklara yönelik kurulan Palyaço Sahnesi'nde ise yine profesyonel sokak sanatçıları çocuklara ve ailelerine özel şovlarını sergilediler. Çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlenen ve takip edilen Palyaço Sahnesi fuarın unutulmaz etkinlikleri arasındaki yerini de almış oldu.

Free Fall'da uzun kuyruklar oluştu

İEF'nin en çok ilgi gören ve uğrak noktalarından biri olan Free Fall alanı da fuar anılarıyla ilgili özlenenler listesinde yer alacaklar arasında. Fuarın açıldığı 7 Eylül tarihinden beri devam eden Free Fall'da sadece profesyonel sporcular değil, isteyen ve dileyen herkes serbest atlayış yapma imkanına sahip oldu. 18.00-19.30 arası Free Fall alanında 4 metre yükseklikten serbest atlayış yapan ziyaretçilerin ardından ise 19.30'da akrobatlar hazırladıkları koreografilerini heyecan ve merakla bekleyen izleyicilere sundular.