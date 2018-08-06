Koltuğu haczedilen belediye başkanından açıklama

İddialar üzerine açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "Alacaklı, koltuğu haciz ederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır" dedi.

Borç nedeniyle koltuğu haciz edilen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bir açıklama yaptı. Kendisini savunan Başkan Şahin, "Kamuoyunda yer alan bilgilerde makam koltuğu bir alacaklı tarafından haczedilerek tarafıma yediemin olarak bırakılmıştır. Alacaklı, koltuğu haciz ederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır. Ben Tahir Şahin olarak 1999 yılından bu yana bu gibi kötü niyetli insanlarla hep mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Ben küçük düşmemek için milletimin hakkını savunmaktan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Dün olduğu gibi beni milletin gönlünden düşüremeyen kötü niyetli insanlar, yarınlarda da şahsımı milletin gönlünden düşüremeyeceklerdir. Ben hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadım. Her zaman, her daim koltuk yerine sokakta milletimin içerisinde oldum. Buradan tekrar belirtmek isterim ki milletim adına uzlaşmak isteyenler gelsin uzlaşsınlar. Fakat kötü niyetleri devam ettiği sürece ben Tahir Şahin olarak milletimin hakkını savunmaya devam edeceğim" dedi.

Koltuğu nasıl haczedilmişti?

İddialara göre 2010 yılında özel bir firmayla anlaşma yapan Menemen Belediyesi, temizlik malzemesi ve bazı hizmetler aldı. Yapılan çalışmaların ardından temizlik şirketi Menemen Belediyesine faturayı kesti, fakat borcun ilk ödemesi olan 350 bin TL’lik kısmını alamadı. Bunun üzerine uzun bir bekleyişin ardından söz konusu firma konuyu yargıya taşıdı. Parasını tahsil edemeyen şirket, Menemen İcra Müdürlüğüne başvurarak, Menemen Belediyesi hakkında icra takibi başlattı. İcralık olduğunu öğrenen Menemen Belediyesi, icra takibine itirazda bulunarak herhangi bir ödeme yapmadı. Menemen Belediyesinin ödeme yapmaması üzerine söz konusu şirket, alacağını belediyeye tekrar tebliğ etti. Daha sonra da mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı iptal etti ve faiziyle birlikte alacağın firmaya ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Menemen Belediyesinin 350 bin TL’lik borcu; harçlar, avukatlık ücreti, faizler ve masraflar ile birlikte 1 milyon liraya dayandı. Bunun üzerine avukat, Menemen Belediyesine alacağını tahsil için hacze gitti. Belediyeye giden avukat, bazı eşyaları haczetti ve bu eşyalar arasında belediye başkanının koltuğu da yer aldı.