Koltukların boş kalması esnaf odası başkanını kızdırdı

İzmir'in Çeşme ilçesinde İŞ-KUR bünyesinde yürütülen mesleki eğitim kursları işbaşı eğitim programları, 100 Günlük Eylem Planı ve SGK teşvikleri hakkında bilgi verilirken koltukların boş kalması Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'yi kızdırdı. Köfüncü, esnafa sitem ederek, "Lafa gelince diyorlar ki; ‘Biz hiçbir şeyden faydalanamıyoruz'. Her şeyden öte en başta Çeşme'm adına üzülüyorum" dedi.

Çeşme ilçesinde, İŞ-KUR yetkilileri bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, İŞ-KUR faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. Bilgilendirmede; mesleki eğitim kursları işbaşı eğitim programları, 100 Günlük Eylem Planı, SGK teşvikleri esnaf ve işletme sahiplerine anlatıldı.

Toplantıya katılım az olunca kızdı

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür etti. Başkan Köfüncü, "Lafa gelince diyorlar ki; ‘Biz hiçbir şeyden faydalanamıyoruz.' Biz de diyoruz ki; 'Gelin size devletimizin yetkili birimleri neyin, nasıl olduğunu anlatsın'. Ne yazık ki yine esnafımızın ve işletme sahiplerimizin ilgisini çekemiyoruz. Her şeyden öte en başta Çeşme'm adına üzülüyorum. Devletimizin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanmak isteyen bir kalbim var, odamla beraber. Böyle bir tabloyla da karşılaşınca çok üzülüyorum" diyerek sitem etti.

"Şevkimizde bir nebze de olsa düşüş yaşanabiliyor"

İŞ-KUR Konak Hizmet Merkezi Şube Müdürü İbrahim Ay, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün toplantıya katılımın az olmasından dolayı dile getirmiş olduğu haklı serzenişine değinerek, "Bizlerin düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantılarına katılım az olduğu zaman sunum şevkimizde bir nebze de olsa düşüş yaşanabiliyor; ancak biz kurum olarak bir kişiye de bin kişiye de bilgiyi sunmak, kurum hizmetlerini götürmekle mükellefiz. Dolayısıyla bilgide erişim ne kadar fazlaysa, toplumun bilme düzeyi de bir o kadar artar. Toplantıya katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bu toplantıları pek çok yerde gerçekleştirdik. Katılımın zayıf olması sadece Çeşme'ye özgü bir durum değil. Bu, genel bir toplumsal bakış açısı ve yaklaşım” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından slaytlarla kısa ve öz bilgiler vererek esnaf ve işletme sahiplerini bilgilendiren İŞ-KUR Aktif İş Gücü Programları Uzmanı Anıl Tanburacı, öncelikli olarak İŞ-KUR'un yürütmekte olduğu programlar hakkında bilgi verdi. Bilgiler paylaşan Tanburacı, mevcut programlardan, kurslardan ve ayrıcalıklardan yararlanabilmek adına hem iş arayanların hem de işverenlerin sahip olması gereken özellikleri anlattı.

Özellikle istihdam sağlamak adına İş Başı Eğitim Programları ve 'Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki' noktalarında detaylar paylaşan Tanburacı, "Bizler gerek İŞ-KUR, gerek SGK, gerekse devlet kanalıyla siz işletmecilere sağlanan kolaylıklardan sizleri haberdar etmek adına bu toplantıları düzenliyoruz. Yeni bir kişiyi işe almak isteyen işletmelerden de ricamız şu; işe alım sürecinden önce İŞKUR'a uğrayıp bilgi almaları” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve İŞ-KUR Konak Hizmet Merkezi Şube Müdürü İbrahim Ay, İş ve Meslek Danışmanı Erdem Yılmaz, Aktif İş Gücü Programları Uzmanı Anıl Tanburacı, İş ve Meslek Danışmanı Uzmanı Adem Gökhan Akın katıldı.