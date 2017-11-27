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27 Kasım 2017 12:19

Komandoların zorlu eğitim görüntüleri klip oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Foça Jandarma Komando Okulunda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.

Komandoların zorlu eğitim görüntüleri klip oldu

27 Kasım 2017 12:19

Klibin, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır, Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” dizeleriyle başlaması dikkat çekti.


Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından, Foça Jandarma Komando Okulunda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntülerin yer aldığı bir klip paylaşıldı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır, Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” dizeleriyle başlayan klipte sokak çatışmalarından açık arazi operasyonlarına kadar jandarma komandolara verilen zorlu eğitimlerden görüntülere yer verildi. Klipte, jandarma komandolarının “güvenilir” ve “daima hazır” olduklarına vurgu yapıldı.


Klipte, fon müziğinin yanında tüyleri diken diken eden “Komando Andı” da kahraman komandolarımız tarafından söylendi.




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