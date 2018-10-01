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Komşusunun 12 küçükbaş hayvanını çalan hırsız yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, komşusunun hayvanlarını çalan hırsız, Turgutlu’da jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, komşusunun hayvanlarını çalan hırsız, Turgutlu'da jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. 12 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden Doğan Demirel isimli vatandaşın 12 adet küçükbaş hayvanı çalındı. Durumu fark eden Demirel, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zaman kaybetmeden inceleme başlattı. Kimin ve nasıl çalabileceği hakkında soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, önemli bir ipucu yakalayarak değerlendirmeye aldı.


1.5 yıl önce Doğan Demirel'in komşusu olan ve daha sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine taşınan A.B., Subaşı Mahallesinde kapalı kasa araç kullanırken görüldüğünü öğrenen jandarma, dikkatleri bu noktaya yoğunlaştırdı. A.B.'nin Turgutlu İlçesindeki ikametini öğrenen Torbalı jandarma ekibi, gece yarısı eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda mağdur vatandaşa ait olan 12 küçükbaş hayvanı bulundu. Jandarma, A.B., D.Y. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Bugün sabah saatlerinde 3 kişi Torbalı Adliyesine sevk edildi. Torbalı merkez karakol ekipleri, 12 küçükbaş hayvanı Subaşı Mahallesindeki Doğan Demirel'e teslim etti.

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