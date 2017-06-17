Konak 5. kez kupayı kaldırdı

Ligi’ni bu yıl da lider bitiren Konak Belediyespor şampiyonlu kupasını aldı. Üst üste beşinci kez kupa sevinci yaşayan Konak’ın kızları böylelikle formalarına ilk yıldızı da takmış oldu.

Konak Belediyesi’nin Güneşli Spor Tesisleri’nde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval, Kulüp Başkanı Zeki Günen ve TFF Kadın Futbolu Departman Müdürü Mert Başoğlu, AKSF’nin sorumluları, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile spor okulu öğrencileri ve aileler katıldı. Yeni sezonda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Konak Belediyespor’da Teknik Direktör Ali Alanç, yöneticiler ve oyuncuların şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.

“Destek yeterli değil”

Törende ilk konuşmayı Kulüp Başkanı Zeki Günen yaptı. Günen, kadın liginde formasına yıldız takma hakkı elde eden tek takım olduklarını belirterek, çıtayı yukarılara taşıdıklarını söyledi. TFF Kadın Futbolu Departman Müdürü Mert Başoğlu da Zeki Günen’in sözlerine katıldığını belirterek, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nün gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, katkı paylarında önemli değişikler olabileceğinin müjdesini verdi. Başoğlu, 5. kez şampiyonluk elde eden sporcuları ve yöneticileri de kutladı.

Sponsorluk çıkışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval da tüm ekibi kutlayarak, "Sporun her türlüsünde amatörler üvey evlat muamelesi görmektedir. Amatörlerin uğradığı haksızlıkları biliyorum. 5. kez şampiyon olan bu takıma ve hedefi UEFA olan kulüplere yardım etmenin bir zorunluluk olduğunu kabul eden bir yapıdayım. Bu konuda büyük çaba sarf etmekteyiz" dedi. Kutval, iş adamlarını ve şirket sahiplerini de kulüplere sponsor olmaya davet etti.

“Pozitif ayrımcılık yapılmalı”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, takımın 5. şampiyonluğu elde edip, kulüp armasının üzerine ilk yıldızı takma hakkını kazandığını belirterek, Futbol Federasyonu’nun erkek ve kadın futboluna eşit davranması gerektiğini söyledi. Pekdaş"Bu yıldız çok zorluklarla takıldı. Kadınların olmadığı bir yerde hayat yoktur, demokrasi yoktur, gelişme yoktur, ilerleme yoktur. Kadınlar için pozitif ayrımcılık yapmalı. Kadının olmadığı yerde hayat yoktur, demokrasi ve gelişme yoktur. Bu takımın yaşaması için elimizden gelen özveride bulunduk. Umarım federasyon ve bakanlık bu ayrımcılığı gidermek ve bu eşitliği sağlayıncaya kadar olumlu ayrımcılıkla taçlandırmayı önüne hedef olarak koyar" dedi. Pekdaş, kadınların her şeyi yapabileceğini göstermek için desteklerinin süreceğini belirterek, "İzmirli kadınlar olarak her alanda var olacağız. Türkiye’nin böyle başarılara ihtiyacı var. Avrupa’da ülkemizi onurla temsil edecekler. Onları kutluyorum, başarıları daim olsun, kupa ve yıldız onların analarının ak sütü gibi helal" diye konuştu.

Hedef şampiyonlar ligi

Konuşmalarının ardından tören alanına davet edilen sporculara kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verirken madalyalarını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş taktı. Toplamda 5 kez ligi zirvede bitiren takımın yeni sezonda göğsüne tek yıldız takacak. Konak Belediyespor, 2017-2018 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Takım Kaptanı Sevgi Çınar da 24 golle Gol Kralı olma unvanını elde etti. 41 puanla birinci olan Konak Belediyesi’nin ardından Beşiktaş da 37 puanda Kadınlar Lig’inde ikinci oldu.