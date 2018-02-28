Konak ailecek müzede

Mart ayı boyunca her hafta cumartesi günleri müzede buluşacak olan aileler düzenlenen atölye çalışmaları ile hem eğlenecek hem de bilgi ve becerilerini artırma şansı bulacak.

Konak Belediyesi’nin Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Necdet Alpar Mask Müzesi ile İzmir Neşe ve Karikatür Müzesinde başlatılan ‘Anne-Baba-Çocuk Atölyeleri’ ile aileler müzelerde ağırlanacak. Mart ayı boyunca her cumartesi ebeveynler ve çocukları farklı atölye çalışmaları ile birlikte vakit geçirme imkanı bulacak. Üç butik müzede farklı haftalarda düzenlenecek ücretsiz etkinlikler 13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Farklı yaş guruplarından çocuklara uygun tarzda belirlenen atölyelerde birlikte zaman geçiren ailelere uzman eğitimciler eşlik edecek. Atölye çalışmalarının ilki 3 Mart Cumartesi günü Alsancak’taki Necdet Alpar Mask Müzesinde düzenlenecek. Müzede eğlenceli bilimler-Matematiğin gizemli tarihi” ile başlayacak atölyede anne ve babalar çocuklarıyla birlikte tarihi bir yolculuğa çıkacak. Mask Müzesindeki etkinlikler 17 ve 31 Mart tarihlerinde “İcat çıkarma başıma” ve “Masal atölyesi” ile devam edecek.

Birlikte kukla yapacaklar

Konak Belediyesi’nin Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesinde ise atölyeler 10 Mart’ta “Kukla atölyesi” ile başlıyor. Anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte kukla yaparak eğlenceli bir gün geçirecek. Müzede 24 Mart Cumartesi günü ise “Oyunlar Oyuncaklar” adlı bir diğer atölye çalışması yapılacak. Neşe ve Karikatür Müzesinde ise 10 Mart’ta “Neşeli hareketler stop motion” adıyla bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Üç müzede düzenlenecek etkilikler saat 13.00’de başlayacak ve 14.30’da sona erecek.

Konak Belediyesi’nin müzelerindeki ücretsiz atölye çalışmalarına katılım için rezervasyon gerekiyor. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte atölye çalışmalarına katılabilmesi için mutlaka öncesinden kayıt yaptırması gerekiyor. Kısıtlı sayıda kontenjandan yararlanabilmeleri adına daha önceden müzeleri arayarak bilgi almaları ve rezervasyon yaptırma zorunluluğu var.