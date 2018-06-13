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13 Haziran 2018 12:39

Konak atık pil toplamada rekor kırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 21 yıldır düzenlediği İzmir Atık Pil Toplama Kampanyasında Konak Belediyesi ilçe belediyeleri kategorisinde 9,7 ton atık pil toplayarak ilk sırayı aldı.

Konak atık pil toplamada rekor kırdı

13 Haziran 2018 12:39

Birincilik ödülünü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş aldı. Konak Belediyesi geçen yıl da İzmir ilçeleri içinde 4,6 ton atık pil toplayarak ilçeler kategorisinde üçüncü olmuştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası’nın ödül töreni Tarihi Havagazı Fabrikasında yapıldı. Bu yıl toplam 60,5 ton kullanılmış pil toplayarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı kampanyada 8 kategoride dereceye girenlere ödüller verildi. Kampanyanın ilçe belediyeleri kategorisinde ilk sırayı 9,7 ton atık pil toplayan Konak Belediyesi aldı. Bu yıl rekora imza atan Konak Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın elinden aldı. Konak Belediyesi geçen yıl da aynı kampanyada 4,6 ton atık pil toplayarak ilçeler kategorisinde üçüncü olmuştu. Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 323,5 ton atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde bertaraf edildi.




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