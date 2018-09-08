Konak Belediyesi fuardaki yerini aldı

kez konuklarını ağırlayacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) düzenlenen törenin ardından kapılarını açtı. Kültürpark’ta kurulan İEF’ye görkemli bir stantla katılan Konak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan stant daha ilk günden fuarın gözdesi haline geldi.

Konak Belediyesinin Kültürpark 3 No’lu holdeki standına gelenler bu yıl ilk kez uygulamaya konulan “Green Box (Yeşil Perde)” sürpriziyle karşılaştı. Sunulan eğlenceli hizmet sayesinde fuar ziyaretçileri bulundukları noktadan Konak’ın farklı noktalarındaymış gibi fotoğraf çektirebiliyor. Sunulan ücretsiz fotoğraflar fuar anısı olarak saklanabiliyor. Dileyenler fotoğrafları baskısı yapılmış şekilde, isteyenler ise e-mail yoluyla dijital olarak alabiliyor.

Binlerce kitap armağan edilecek

Fuarın ilk gününde en çok ilgi gören stantların arasında yer alan Konak Belediyesi standını ziyaret eden konuklara çeşitli armağanlar da veriliyor. Aynı zamanda şişe açacağı da olan magnetlerin yanı sıra belediye faaliyetlerin anlatıldığı aylık gazete Konak ile her üç ayda bir yayınlanan ve büyük beğeniyle okunan Kent Konak (KNK) dergisi ve çocuklara okumaları için hikaye kitapları armağan ediliyor.

Tişörtlerini kendileri boyadı

Konak Belediyesinin daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da standında öncelik yine çocuklara verildi. Fuara anne ve babalarıyla gelen çocuklar keyifli zaman geçirsin diye bir dizi etkinlik düzenleniyor. Çocuklar için yapılan eğlenceli etkinliklerden biri de boyama atölyesi. Renkli kalemlerle boyama yapan çocuklar farklı olarak bu kez kağıda değil üzerinde İzmir Saat Kulesi’nin bulunduğu tişörtleri boyuyor. Etkinliğin sonunda istedikleri renklere boyadıkları tişörtler çocuklara hediye ediliyor. Bunun yanı sıra kurulan atölyelerde çocuklar için gölge tiyatrosu tanıtıldı. Hacivat ile Karagöz’ün kuklalarının da yapıldığı etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli saatler geçirdi.

Başkan Pekdaş’tan İzmirlilere davet

Konak Belediyesinin standının vazgeçilmezi olan portre karikatür etkinliği bu yıl da devam etti. Karikatürist Birol Çün standa gelen ziyaretçilerden isteyenlerin karikatür portrelerini ücretsiz olarak çiziyor. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan standı ilk gününde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da ziyaret etti. Fuarın açılışının ardından standa gelen Başkan Pekdaş, ziyaretçilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Her yıl farklı bir stant tasarımıyla fuara gelen davetlileri ağırladıklarını belirten Pekdaş, bu yıl da herkesi stantlarını ziyaret etmeye davet etti.