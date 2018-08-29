Konak Belediyesi okulları yeniliyor

Yaz mevsiminde Konak’ta başlatılan proje kapsamında, Konak Belediyesi zamanla yıpranan 17 okulun tadilatını yapmak üzere ihaleye çıkarken, projeye destek veren firmalar da 12 okulun tadilatını üstlendi. Yine Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 6 okulun daha tadilatını belediyenin kendi imkanlarıyla bizzat yaptı. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almamasına rağmen ilçenin farklı bölgelerinde yer alan okulların ihtiyaç duyduğu tadilatlar, proje sayesinde eksiksiz yapılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk aylarına kadar sürecek çalışmalar sayesinde öğrenciler pırıl pırıl sınıflarda ders başı yapacağı kaydedildi.