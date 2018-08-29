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29 Ağustos 2018 12:57

Konak Belediyesi okulları yeniliyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta, gelecek nesillerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi adına her yıl ilçe genelindeki okullara bakım ve onarım desteği veren Konak Belediyesi, bu yıl bu desteğini işbirliğiyle taçlandırdı.

Konak Belediyesi okulları yeniliyor

29 Ağustos 2018 12:57


Yaz mevsiminde Konak’ta başlatılan proje kapsamında, Konak Belediyesi zamanla yıpranan 17 okulun tadilatını yapmak üzere ihaleye çıkarken, projeye destek veren firmalar da 12 okulun tadilatını üstlendi. Yine Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 6 okulun daha tadilatını belediyenin kendi imkanlarıyla bizzat yaptı. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almamasına rağmen ilçenin farklı bölgelerinde yer alan okulların ihtiyaç duyduğu tadilatlar, proje sayesinde eksiksiz yapılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk aylarına kadar sürecek çalışmalar sayesinde öğrenciler pırıl pırıl sınıflarda ders başı yapacağı kaydedildi.




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