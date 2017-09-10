Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 12:05

Konak Belediyesi sokakları yeniliyor

Konak Belediyesi İzmir’in gözde mekanlarına ev sahipliği yapan Alsancak’ta başlattığı sokak yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Konak Belediyesi sokakları yeniliyor

10 Eylül 2017 12:05

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda altyapısı biten 1435, 1446, 1447 ve İrfan Boyuer Sokak yepyeni bir görünüme kavuştu.


9 Ağustos’ta başlayan çalışmalarda toplam olarak 3 bin 500 metrekare granit taş ve bin metre kare beton parke taş döşendi. Sokak yenileme çalışmaları esnasında hem esnaf hem de vatandaşlar mağdur edilmedi. İnternet, doğalgaz, atık su ve yağmur suyu kanalları döşenen sokaklara çalışmalar süresince beton dökülerek toz ve çamur oluşumunun önüne geçildi. Yenileme sonucu göz alıcı bir görünüme kavuşan sokaklarda artık yürümek daha rahat ve keyifli hale geldi.



Esnaf mağdur edilmedi


Çalışmaları yerinde denetleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ekiplerin gecesini gündüzüne katarak sokakları kısa sürede yenilediğini belirterek, “Bu sokaklara uzun yıllardır girilmemişti. Belediye olarak burada ticaret yapan esnafın da mağdur olmamasını istiyorduk. Bu nedenle çalışmalarımızı ölü sezon olarak adlandırılan tarihlerde başlattık. Tabi ki önce bu sokakların tüm altyapılarının tamamlanması gerekiyordu. Yaptığımız görüşmeler sonunda İZSU, Türk Telekom, TEDAŞ ve İzmirGaz altyapı eksikliklerini giderdi. Ardından biz üst yapı çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza yakışacak bir düzenleme yaptık. Granit ve kesme taşlarla İzmir’in güzelliğine yakışır bir yenilme oldu. Esnafımız da çok mutlu. Artık buraya gelenlere hemşehrilerimize nitelikli hizmetler sunulacak” dedi. Başkan Pekdaş, ilk etabı biten çalışmaların diğer sokaklarda da devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç