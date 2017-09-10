Konak Belediyesi sokakları yeniliyor

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda altyapısı biten 1435, 1446, 1447 ve İrfan Boyuer Sokak yepyeni bir görünüme kavuştu.

9 Ağustos’ta başlayan çalışmalarda toplam olarak 3 bin 500 metrekare granit taş ve bin metre kare beton parke taş döşendi. Sokak yenileme çalışmaları esnasında hem esnaf hem de vatandaşlar mağdur edilmedi. İnternet, doğalgaz, atık su ve yağmur suyu kanalları döşenen sokaklara çalışmalar süresince beton dökülerek toz ve çamur oluşumunun önüne geçildi. Yenileme sonucu göz alıcı bir görünüme kavuşan sokaklarda artık yürümek daha rahat ve keyifli hale geldi.

Esnaf mağdur edilmedi

Çalışmaları yerinde denetleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ekiplerin gecesini gündüzüne katarak sokakları kısa sürede yenilediğini belirterek, “Bu sokaklara uzun yıllardır girilmemişti. Belediye olarak burada ticaret yapan esnafın da mağdur olmamasını istiyorduk. Bu nedenle çalışmalarımızı ölü sezon olarak adlandırılan tarihlerde başlattık. Tabi ki önce bu sokakların tüm altyapılarının tamamlanması gerekiyordu. Yaptığımız görüşmeler sonunda İZSU, Türk Telekom, TEDAŞ ve İzmirGaz altyapı eksikliklerini giderdi. Ardından biz üst yapı çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza yakışacak bir düzenleme yaptık. Granit ve kesme taşlarla İzmir’in güzelliğine yakışır bir yenilme oldu. Esnafımız da çok mutlu. Artık buraya gelenlere hemşehrilerimize nitelikli hizmetler sunulacak” dedi. Başkan Pekdaş, ilk etabı biten çalışmaların diğer sokaklarda da devam edeceğini söyledi.