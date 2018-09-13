Konak Belediyesinden ücretsiz ve anonim HIV testi

30-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.

Konak Belediyesinin AIDIS'e (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) sebep olan HIV virüsünün kişide var olup olmadığını anlamak için Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi açtı. HIV konusunda bilgi almak ve test yaptırmak isteyen kişilerden hiçbir ücret alınmıyor ve sosyal güvence koşulu aranmıyor. Mayıs ayından itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkeze gelenler kimlik bilgilerini vermeden hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. HIV enfeksiyonuna dair toplumsal damgalama nedeniyle birçok kişinin HIV testi yaptırmaktan kaçındığına vurgu yapan merkez yetkilileri kişilerin kimliğini gizli tutarak test yapıyor. Edilen son verilere göre dünyada HIV virüsü taşıyanların sayısının 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken yetkililer bu test sayesinde risk altındaki kişilerin erken teşhis şansı yakaladığını da söyledi.

Test nasıl yapılıyor?

Parmaktan alınan sadece bir damla kanla 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde kişide HIV virüsü olup olmadığı tanısı konabilyor. Test yapılırken konunun uzmanı sağlık yetkilileri de Gönüllü Danışmanlık ve Anonim HIV Test hakkında bilgi veriyor. Ege Bölgesi'nde tek olan merkez, hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kendinizi HIV açısından risk altında hissediyorsanız ücretsiz test yaptırmak için Konak Belediye'sinin anonim test merkezine başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0 232 484 22 91 arayabilirsiniz.

Konak Belediyesinin dışında İstanbul'da Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi; Ankara'da Çankaya Belediyesi ile Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ücretsiz, anonim HIV danışma ve test hizmeti veriyor.