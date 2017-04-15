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15 Nisan 2017 12:39

Konak personeline beden dili eğitimi

Konak Belediyesi, başlattığı hizmet içi eğitim seminerleriyle personel eğitimini sürdürüyor.

Konak personeline beden dili eğitimi

15 Nisan 2017 12:39


Konak Belediyesi, personellere hizmet içi eğitimleri kapsamında ‘beden dili ve kişisel imaj’ konularında bir seminer düzenledi. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personeller yoğun katılım gösterdi.


Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen seminerde, etkili ve doğru iletişimin önemi vurgulandı. Özellikle yüz yüze iletişimin yaşamın her alanında önemli olduğunun dile getirildiği seminerde, dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle anlatıldı. Doğru konuşmanın yanı sıra karşıdaki kişiyi dinlemenin de ne kadar önemli olduğunun ifade edildiği eğitimlerde, kişisel imaj konusunda da bilgiler verildi. Büyük ilgi gören seminer ile belediye personelinin halkla iletişiminde yeteneklerini geliştirmesi, anlatma ve anlama süresini kısaltarak daha az zamanda işlerin çözümünün sağlaması hedefleniyor.




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