Konak, sezonu Meksika ile açtı

Aynı gün peş peşe gerçekleşen etkinliklere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Aynı zamanda kültür-sanat sezonun açılışının da yapıldığı etkinliklerde ilk olarak Meksikalı fotoğraf sanatçısı Fernando Franco’nun ‘Oaxaca Ölümsüz Tanrılar Toprağı’ adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan ve 12 Ekim’e kadar açık kalacak olan sergide renkli ve zengin kültürü, tarihi-dini yapıları ve doğal güzellikleri ile Meksika’yı ziyaret edenlerin uğrak rotalarından biri olan Oaxaca’da çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Meksikalı fotoğraf sanatçısı Franco’nun çektiği birbirinden etkileyici fotoğraflardan oluşan sergi büyük beğeni aldı. Açılışa katılanlar arasında Meksika Kültür Ateşesi Jose Cardenas da vardı. Cardenas bu tür güzel işbirliklerinin Türkiye ile Meksika arasındaki dostluğu geliştireceğini söyledi.

Depremde ölenler anıldı

Sergide yer alan fotoğrafların çekildiği Oaxaca’nın Güney Meksika’da bulunan bir eyalet olduğunu belirten Cardenas, ülkesinde meydana gelen son depremde en büyük zararı gören yerlerden birinin de Oaxaca olduğunu söyleyerek, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ricasında bulundu. Saygı duruşundan sonra sözlerine devam eden Cardenas, "Meksika ile Türkiye arasındaki iyi ilişkileri uzun zamandır var. İzmir’de Meksika Sokağı isminde bir sokak da var. Bundan gurur duyuyor ve sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel etkinliklerden keyif alırsınız” dedi.

Binlerce kilometre uzaktan mesaj gönderdi

Açılış töreninde sergiye katılamayan Fotoğraf Sanatçısı Fernando Franco’nun Türkiye için yazdığı mesaj da okundu. Meksikalı sanatçı mesajında; "Belki anne ve babamla bir karavana atlayıp Türkiye’yi dolaşamadım evet; ama birgün bunu yaptığımda tıpkı Oaxaca’ya olduğu gibi Türkiye’ye de binlerce yıllık muhteşem mimarisi, içinde barındırdığı kokularını, renklerini, tatlarını, fevkalade yemek kültürünü, müziğini ve Orhan Pamuk’un ustalıkla temsil ettiği edebiyatını fotoğraflamak için döneceğim. Bu his içerisindeyim. Bu ülkenin büyüsünün beni Oaxaca gibi ağına düşüreceğine eminim" dedi.

Film dolu günler

‘Oaxaca: Ölümsüz Tanrılar Toprağı’ fotoğraf sergisinin ardından Meksika Film Günleri’nin açılışı yapıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salon’da film günleri kapsamında ilk olarak ’Zamanın Başlangıcı’ filmi gösterildi. Yönetmenliğini Bernardo Arellano’nun yaptığı 2014 yapımı filmde ülkelerindeki mali ve sosyal kriz nedeniyle sosyal sigorta maaşları askıya alınan bunun yanı sıra da çocukları tarafından yıllardır ziyaret edilmeyen 90’lı yaşlardaki Antonio ve Berha çiftinin büyük zorluklarla devam eden hayatlarının yıllardır görmedikleri oğulları Jonas ve torunları Paco’nun yıllar sonra beklenmedik bir şekilde girmesi ile değişmesi anlatılıyor. 16 Eylül’e kadar sürecek festivalin son gününde 2011 yapımı Eşekler filmi izleyicilerle buluşacak. Film gösterimlerine gelen sanatseverler filmleri ücretsiz izleyebilecek.