Konak sporla gelişiyor

Açtığı spor merkezlerinin yanı sıra amatör spor kulüplerine verdiği destekle de yerel yönetimlerde Türkiye’ye örnek olan Konak Belediyesi bir taraftan mevcut spor tesislerini yenilenirken, bir taraftan da yeni yatırımları hayata geçiriyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve gelmesinin ardından özellikle dezavantajlı bölgelerde yoğunlaşan çalışmalar kent sakinlerinin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı koyuyor.

Konak Belediyesi’nin mahallelerde açtığı spor merkezleri her yıl binlerce kadını ağırlıyor. Farklı yaş gruplarından kursiyerler hem spor yaparak sağlıklarını koruyor hem de bir araya gelerek sosyalleşiyor. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından haftanın 5 günü, mesai saatleri içinde ücretsiz step, aerobik ve plates kursları veriliyor.

Kadınların yanı sıra geleceğimiz olan çocuklar için de ücretsiz spor kursları veriliyor. Bu sayede minik sporcular hem özgüven kazanıyor hem de sağlıklı birer birey olarak yaşamda daha güçlü yer alıyor. Belediyenin mevcut spor tesislerine ek olarak spor sahası bulunan ilk ve ortaokulların da aralarında bulunduğu toplam 29 merkezde çocuklar için futbol, tekvando, jimnastik, basketbol, atletizm ve halkoyunları dalında kurslar veriliyor. Bu kurslardan yaklaşık 5 bin çocuk faydalanırken, minik sporcuların ihtiyaç duyduğu tüm spor malzemeleri yine Konak Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor.

Tesisleşme hamlesi

Konak Belediyesi’nin sporda başlattığı tesisleşme hamlesi ise özellikle amatör kulüplerin umudu oldu. Antrenman yapacak saha sıkıntısı çeken takımların yüzünü güldürecek 3 proje ile ilçeye modern 3 yeni futbol sahası kazandırılması hedefleniyor. Gürçeşme’de Kayaspor’un idman yaptığı toprak futbol sahası ile Halkapınar’da daha önce kurban satış alanı olarak kullanılan boş arazi yapılan düzenlemeyle gençlerin futbol oynayacağı bir tesise dönüştürüldü. Ayrıca Vali Kazım Paşa İlkokulu’nun bahçesinde öğrencilerin yanı sıra mahalle sakini gençlerin de ter döktüğü toprak saha yeni düzenlemeyle görkemli bir futbol sahası haline getirilecek.

Gültepe’ye görkemli tesis

Konak Belediyesi’nin spor yatırımları arasında Gültepe’ye yapılacak olan dev spor kompleksinin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi alınan 5 bin 86 metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek spor tesisinde kapalı salonun haricinde bir mini futbol sahası, bireysel sporlar için alanlar, otopark ve kafeterya da bulunuyor.

Amatörün yüzü gülüyor

Konak Belediyesi amatör spor kulüplerine her sezon öncesi malzeme yardımı da yapıyor. 1. ve 2. amatör liglerde mücadele veren kulüplere her yıl krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi ücretsiz veriliyor. Malzeme yardımının yanı sıra amatör liglerde mücadele eden toplam 19 spor kulübünün federasyona katılım payları da Konak Belediyesi tarafından karşılanıyor.