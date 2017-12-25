Konak, tarihine sahip çıkıyor

Konak Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Halil Rıfat Paşa Köşkü’nün onarım ve yeniden düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni yılda İzmirlilerin hizmetine açmayı planlıyor.

İzmir’in Konak ilçesinde kent tarihine ışık tutan tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve gelmesiyle birlikte tarihi yapıların kurtarılmasına dönük çalışmalar sonucunda bugüne kadar birçok tarihi binayı restore edilip, kent yaşamına kazandırıldı. Tarihi yapılara sahip çıkan Konak Belediyesi, son olarak İzmir’in seçkin ailelerini ağırlamış olan Halil Rıfat Paşa Köşkünü kurtaracak adımı attı. 2000’li yılların başında restore edilerek, bir dönem bir vakıf tarafından Halil Rıfat Paşa Kültür ve Sanat Merkezi olarak da kullanılan ancak zamanla gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi köşk, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın çabaları sonucu yeniden kent kültürüne katkı koyacak bir mekana dönüşecek.

Osmanlı mimarisinin en güzel örneği

Şehit Nihat Bey Caddesi’nin üzerinde yer alan, İzmir’in önemli tarihi yapılarından biri olan tarihi köşk, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralandı. Osmanlı döneminin mimarisiyle inşa edilmiş olan köşk, 3 kattan oluşuyor. Tescilli ana yapının yanı sıra bir de müştemilat bulunuyor. Ana yapıda bodrum ve çatı katı da yer alıyor. Köşkün onarım ve yeniden düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni yılda hizmete açılması planlanıyor.

Öte yandan, Konak Belediyesi’nin Mecidiye Mahallesinde satın aldığı ikiz binaların restorasyonu sürüyor. Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllar mahalleliye korku salan Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki 56 ve 58 kapı numaralı tarihi yapılar, yepyeni bir görünüme kavuşturulacak. Sadece binalar değil, binaların arkasında yer alan iki arsayı da kamulaştıran Konak Belediyesi, toplam 474 metrekarelik bir alanı yeni işleviyle İzmir halkının hizmetine açacak. Restorasyonu süren bir diğer tarihi yapı ise Kestelli olarak bilinen semtte yer alan Alanyalı Konağı. Eskiden Yemişçizade ailesine ait olan tescilli yapı, kuruldan onaylanan proje doğrultusunda restore ediliyor. Konak Belediyesi Sosyal Tesisi olarak kullanılması planlanan yapı, tavan süslemeleri ile dikkat çekiyor. Öte yandan, Adile Naşit Parkı içerisinde bulunan Aya Peras Kavi Kilisesi’nin müştemilatı da Koruma Kurulu onaylı proje doğrultusunda restore edildi. Yıllardır atıl vaziyette duran ve yıkılmaya yüz tutan bu önemli yapı, parkla bütünleşecek şekilde Konak Belediyesi Kent Kütüphanesi olarak işlevlendirildi.

İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki tarihi İstiklal İlkokulu da Konak Belediyesi tarafından restorasyonu yapılacak yerler arasında bulunuyor. Kentin belleğinde önemli yer tutan tarihi yapının projeleri onaylanmak üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi. Yapının restorasyonu sonrasında Bilim ve Tasarım Merkezi olarak kullanılması amaçlanıyor. Konak Belediyesi ayrıca Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Tepecik semtindeki tarihi bir binayı da satın aldı. Bir dönem İzmir’i işgal eden Yunan askerlerinin karakol olarak da kullandığı tarihi yapı, hazırlanan restorasyon projesi sonrası Roman Kültür Sanat Merkezi olarak bölge halkının hizmetine açılacak. Ayrıca, Anafartalar Caddesindeki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol kapsamında kiralanarak restorasyonuna yönelik projelerinin hazırlanmasına başlanıldı. Öte yandan, Kemeraltında kaderine terk edilmiş eski Adliye Arşivi de restorasyonu yapılmak üzere Maliye Bakanlığından talep edildi. Bunlara ek olarak Pazaryeri Mahallesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait tarihi bina ile Mektupçu Konağı da restorasyonu yapılmak için talep edildi.