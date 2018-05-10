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10 Mayıs 2018 10:26

Konak Tramvayı’nda bayram müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Mart’tan bu yana "yolculu ön işletme" seferleri yapan Konak Tramvayı’ndaki "ücretsiz" taşımacılığın Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini müjdeledi.

Konak Tramvayı’nda bayram müjdesi

10 Mayıs 2018 10:26


İzmirliler tramvaylı yaşamı çok sevdi. Karşıyaka Tramvayı’nın kısa sürede ilçenin sembolleri arasına girmesinin ardından, Konak Tramvayı’nda da Mart ayından bu yana devam eden yolculu ön işletme seferleri büyük ilgi görüyor. Hem çevreci hem de ekonomik olan bu yeni sisteme kısa sürede adapte olan vatandaşlar, toplu ulaşımda "İzmir farkı"nı yakından hissetmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, daha önce 45 gün süreyle yapılacağı duyurulan Konak Tramvayı’ndaki "ücretsiz" taşımacılığın süresini Ramazan Bayramı sonrasına kadar uzattıklarını açıkladı.




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