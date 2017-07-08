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08 Temmuz 2017 10:41

Konak Tramvayı’nda etaplar bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı çalışmalarında Şair Eşref Bulvarı’ndaki 8 etabı da tamamladı.

Konak Tramvayı’nda etaplar bitiyor

08 Temmuz 2017 10:41

11 Temmuz Salı gününden itibaren Montrö Meydanı ile Çankaya arasını kapsayan 9. ve 10. etapların startı verilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek amacıyla yürüttüğü tramvay projesinde yaz aylarıyla birlikte tempo arttı. 8.8 kilometrelik Karşıyaka hattında seferlerini sürdüren Büyükşehir, Konak hattında yapım işlerini son aşamaya taşıyacak çalışmalara hız verdi.


Okulların yaz tatiline girdiği ve kent içi trafiğin nispeten azalacağı şu günlerde yazın bitimine kadar en zorlu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Konak Tramvay hattı inşaatı kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-Konak İskele, Ali Çetinkaya Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı’nın Alsancak Cami ile Montrö arasında (8 etap) kalan bölümü ve Gazi Bulvarı’nda sokak kesişimleri dışındaki bölümlerde ray döşeme çalışmalarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Şair Eşref Bulvarı’nın son iki etabını kapsayan imalat çalışmalarına başlıyor.



11 Temmuz Salı başlıyor


Bu iki etap da bittiğinde, Şair Eşref Bulvarı üzerindeki ray döşeme çalışmaları da tamamlanmış olacak. 11 Temmuz Salı günü başlayacak 9. ve 10. etaplar, Montrö Meydanı ile Çankaya arasında gerçekleşecek. Çift yönlü yaklaşık 1 kilometreyi bulacak ray döşeme çalışmaları, öncelikle Çankaya-Montrö yönünde başlayacak. Çalışmalar sırasında Çankaya-Montrö yönü trafiğe kapatılacak ve trafik akışı karşı yönden çift şerit olarak verilecek. Bu bölümdeki çalışmalar bitince, bu kez Montrö-Çankaya gidiş yönü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar sırasında Hürriyet Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı arasındaki erişim engellenmeyecek. Bu bölgedeki çalışmalar 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı başlamadan bitirilecek.


Konak İskele ile Konak Pier arasında deniz kısmında ray döşeme çalışmalarını da sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Ziya Gökalp Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı’nda da ray döşeme çalışmaları başlayacak.




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