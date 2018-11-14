Konak'a akıllı okul binaları geliyor

Konak'taki 36 öğretmen 584 öğrencisiyle Barbaros Hayrettin İlkokulu ve 12 öğretmen 130 öğrencisiyle Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu, Konak'ta bir ilk olan çağdaş ve yenilikçi akıllı okul binalarına kavuşuyor.

Konak'ta bulunan Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu yapılan deprem analizlerinde depreme dayanıksız çıktı. Boğaziçi Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan 36 öğretmen 584 öğrencisiyle Barbaros Hayrettin İlkokulu ve 12 öğretmen 130 öğrencisiyle Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu, Konak'ta bir ilk olan çağdaş ve yenilikçi akıllı okul binalarına kavuşuyor. Deprem kuşağının aktif çalıştığı İzmir'de dayanıksız okulların yıkılması, sonrasında yaşanacak felaketlerin de önüne geçilmesini sağlayacak. Çağın gereklerine uygun modern ve tam donanımlı okulun yapılacağı mahallede öğrenciler, akıllı okullarda eğitim görecek.

Sosyal okul konsepti

Akıllı okullar; ısı yalıtımlı bina, asansör ve engelli rampaları, güvenlik kamera sistemleri, fen laboratuarları, kütüphane ve çok amaçlı salonlarıyla bölgedeki en gözde okullar olacak. Toplam iki okulun derslik sayısı 16 iken iki katına çıkarılarak 32 derslikle daha fazla öğrenciye hizmet verecek. Tozlu tahtalardan akıllı ve işlevsel sınıflarla birlikte öğrencilerin başarısı daha da artacak. Bunun yanında okul bahçesinde ve yetersiz olan kantin binası da okul içerisindeki kafeteryalara taşınacak.