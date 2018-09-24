Konak'ın gönüllüleri Avrupa yolcusu

Konak Belediyesi, gençlere Avrupa'daki kurumlarda gönüllü olarak çalışma imkanı sunmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) Gönüllü Hizmeti programı kapsamında gönderici kurum olarak akredite olan Konak Belediyesi 17-30 yaş aralığındaki gençleri Avrupa'ya gönderiyor. Proje kapsamında 2-12 ay süresince gençler hem gönüllülük projelerine katılıyor hem yeni kültürler tanıyor, hem de iş tecrübesi ediniyor. Projeler boyunca, gönüllülerin yeme-içme ve konaklama gibi ihtiyaçları program bütçesinden karşılanıyor. Konak sınırları içinde yaşayan 17-30 yaş aralığındaki gençlerin başvuru yapabildiği programa kimlerin katılacağı Konak Belediyesi Kadın, Aile, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonrası belli oluyor.

İlk giden müzik öğretmeni

Konak Belediyesinin Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Avrupa'ya gönderdiği ilk gönüllü müzik öğretmeni Deniz Bengitöz oldu. Genç öğretmen Konak Belediyesi sayesinde 10 ay boyunca Almanya'nın Fürstenwalde şehrindeki bir kreşte Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen gönüllerle birlikte çalışıp yeni deneyimler edinecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bengitöz'ü Almanya'ya gitmeden önce makamında kabul etti. Görüşme sırasında Başkan Pekdaş, hiçbir ücret ödemeden Avrupa'ya gidecek olan Müzik öğretmeni Bengitöz'e başarılar diledi. Pekdaş, AB projesinin gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, daha fazla genç hemşehrimizin bu fırsattan yararlanmasını dilediğini ifade etti.