Konak’ın müzeleri etkinliklerle doluyor

İzmir’de butik müze anlayışını yerleştiren Konak Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle de müzeleri birer buluşma alanına dönüştürüyor. Son olarak Müzeler Haftası kapsamında iki anlamlı etkinlik daha gerçekleştirildi. Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 6 aydır sürdürdükleri Kitap Okuma etkinliğinin son halkasını Konak Kadın Müzesi’nde gerçekleştirirken, Neşe ve Karikatür Müzesi’nde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ünlü mizah ve yazın ustası Muzaffer İzgü ve onun da yazılarıyla renk kattığı Akbaba dergisinden karikatürler sergilendi.

Gençler müzede

Kadın Müzesi’nde gerçekleştirilen okuma etkinliğinde öğrenciler İngilizce öğretmenleri Nur Varolsun ile birlikte önce müzeyi gezdi, daha sonra Müzeler Haftası nedeniyle ürettikleri sloganları dövizlere yazarak haftaya katkıda bulundu. Son okudukları Fransız deneme yazarı Montaigne’nin kitabını değerlendiren ve üzerine konuşan öğrenciler müzede çalışma yapmanın ayrıcalığını da yaşadı. Her hafta farklı bir ortamda farklı kitabı okuyarak, üzerine tartıştıklarını ifade eden Öğretmen Nur Varolsun, son çalışmalarının Müzeler Haftası’na denk gelmesi nedeniyle Konak Kadın Müzesi’nde yapmak istediklerini söyledi. Bu anlamlı haftaya katkı sağlamak ve müzelerin önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler öğretmenleriyle birlikte üzerinde; ‘Bugün günlerden müze’, ‘Gezilecek çok müze, okunacak çok kitap var’, ‘Gençler müzede’ gibi yazan dövizler hazırladılar. Farklı bir ortamda olmaktan mutlu olduklarını belirten öğrenciler herkesin yaşadığı kentteki müzeleri mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

İZGÜ karikatürleriyle anıldı

Müzeler Haftası kapsamında Konak Belediyesi’nin Alsancak’ta yer alan Neşe ve Karikatür Müzesi’nde düzenlenen ’Ustaya Saygı Karma Karikatür Sergisi de büyük ilgi gördü. Bu yıl ikincisi düzenlenen serginin konuğu geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ünlü mizah ve yazın ustası Muzaffer İzgü ve onun da yazılarıyla renk kattığı Akbaba dergisi oldu. 1922-1977 yılları arasında yayımlanmış haftalık siyasi mizah dergisi olan Akbaba, Türk edebiyatının en uzun ömürlü mizah dergisi olma özelliğini de taşıyor. Edebiyat ve mizahın bu iki önemli isminin yer aldığı serginin açılışına İzmirli karikatür sanatçıları büyük ilgi gösterdi. 35 eserin yer aldığı açılışta Muzaffer İzgü ve Akbaba dergisi ile ilgili anılarını da anlatan konuklar hem Akbaba dergisini hem de Muzaffer İzgü’yü andı.