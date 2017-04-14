Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:58

Konak’ın yollarına TSE standardı

Konak’ta yıllar içinde bozulan ve yıpranan kaldırım ve yollar yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Konak’ın yollarına TSE standardı

14 Nisan 2017 11:58

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, TSE standartlarına uygun yapılıyor.


Konak Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı civarındaki; 87, 106, 107 ve 108 sokakların kaldırım ve yolları tümüyle yenilendi. Hem kullanım hem de görselliği ile modern bir görünüme kavuşan sokaklarda asfaltlanan yollar kadar kaldırımlar da göz doldurdu. Yenilenen kaldırımlar engelli vatandaşların da kolaylıkla kullanabileceği hale getirildi.


Bölgede uzun süren altyapı çalışmaları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın girişimleriyle hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) işbirliği ile tüm altyapı kurumları bir araya gelerek söz konusu sokaklarda kalıcı alt yapı çalışmalarını 3 hafta gibi kısa bir sürede bitirilmesi sağlandı. Böylelikle sokakların tekrar tekrar kazılarak alt yapı çalışması yapılmasının önüne geçildi. Alt yapı çalışmalarından sonra Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiye ekipleri 4 sokakta yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yayaların rahat ve güven içinde kullanmalarını sağladı.


Sokaklar TSE standartlarına uygun olarak asfaltlanırken, bir buçuk metre genişliğinde kaldırımlar yapıldı. Daha önce asfalt kaplaması olan yüksek eğimli 107 sokak beton parke döşenerek araçların kayması engellendi. 106, 107 ve 87 sokaklarda ise asfalt kaplama yol yapıldı. Çalışmalar sırasında çöp konteynırlarının yerleri de belirlendi. Şantiye ekiplerinin 15 günde tamamladığı sokaklar kısa sürede vatandaşın kullanımına sunuldu. Vatandaşlar da sokakların yeni halinden oldukça memnun olurken, sokaklarının tekrar tekrar kazılmayacağı için de mutlu olduklarını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:45
  • Güneş :06:28
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:04
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!