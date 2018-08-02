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02 Ağustos 2018 10:50

Konaklı çocuklar eğlenceye doydu

İzmir’in Konak ilçesinde, sıcak yaz akşamlarını sokak eğlenceleriyle renklendiren ‘Semtimizde Şenlik Var’ etkinliği sayesinde minikler, animasyon ve illüzyon gösterileri eşliğinde keyifli zaman geçiriyor.

Konaklı çocuklar eğlenceye doydu

02 Ağustos 2018 10:50


Konak Belediyesi’nin yaz akşamlarını renklendiren ‘Semtimizde Şenlik Var’ etkinlikleri sürüyor. İlki Çimentepe’de yapılan şenlik bu kez 19 Mayıs Mahallesi’nde düzenlendi. ’Semtimizde Şenlik Var’ adıyla bu yıl ilk kez düzenlenen eğlenceli etkinlikler, sıcak havadan bunalan mahalle sakinlerinin akınına uğradı. 19 Mayıs Mahallesi’nin ev sahipliği yaptığı şenlik, 7’den 70’e her yaştan mahalle sakiniyle dolup taştı. Akşam eğlencesinin tadını her zaman olduğu gibi yine en çok çocuklar çıkardı.


Minikler yüz boyama, animasyon ve illüzyon gösterileriyle keyifli bir akşam geçirdi. Şenlikte sahne alan solist Bahar Almaç da seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Konak Belediyesi’nin mahalle şenlikleri 15 Ağustos’a kadar sürecek ve her hafta çarşamba günü farklı bir semt ev sahipliği yapacak. Konaklılara sıcak yaz akşamlarında eğlence dolu saatler yaşatacak şenlikler, 8 Ağustos Çarşamba günü Gürçeşme’de ve 15 Ağustos Çarşamba günü de Gültepe’de düzenlenecek.




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