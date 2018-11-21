Konaklı çocuklara çifte armağan

İzmir'in Konak ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuk Bilim Merkezi ve Çocuk Kitaplıklarını hizmete açtı.

İzmir'in kalbi Konak'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü iki önemli açılışla kutlandı. "Daha güzel bir hayat mümkün" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi'nin, Çocuk Bilim Merkezi ile 13 semt merkezinde hizmet verecek olan Çocuk Kitaplıkları düzenlenen törenle açıldı. Konak Belediyesi Zeytinlik Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Başkanı Fatih Seyhan, Kültürpark Rotary Kulübü Başkanı Fikret Gökyıldız, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam, çeşitli derneklerden temsilciler ile çok sayıda çocuk katıldı.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların laik ve bilimsel eğitim ışığında büyümesine katkı koymak istediklerini dile getirdi. Türkiye'de eğitimin giderek gerilediğini savunan Pekdaş, kalkınmış, bağımsız bir ülke olabilmek için laik ve bilimsel eğitimin şart olduğunu vurguladı. Konuşmasında çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Pekdaş, "Sizlerin bilim insanı olabilmesi için kendinize çok yatırım yapmanız gerekiyor. Bu nedenle bizler tüm semt merkezlerimizde çocuk kitaplıkları açtık. Çocuklar kitap okursa; hayaller kurar, düşünmeyi öğrenir, bağımsız birey olmanın, yurttaş olmanın farkına varır. Özellikle kız çocuklarının okuması gerekiyor. Onların bilim insanı olmasına, yönetici olmasına, doktor olmasına bu ülkenin ihtiyacı var. Kadınların sadece evde oturduğu ülkelerde hiçbir zaman kalkınma olmaz. Bu nedenle kız çocukları daha çok okumalı daha çok çalışmalı. Dünyayı anlamak için temel bilimleri bilmek lazım. Bu nedenle sizin hayal kurmanız için bu merkezi açtık. Bu merkeze gelen çocuklarımız deneyler yapsın, dünyayı tanısın” dedi. Pekdaş, Çocuk Bilim Merkezi'nin laboratuvar sıkıntısı yaşayan okullara da hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çocuk Bilim Merkezi ve 13 semt merkezindeki Çocuk Kitaplıkları hizmete açıldı. Zeytinlik Semt Merkezi bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk Bilim Merkezi, 8-17 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlandı. ODTÜ Ege Mezunlar Derneği ve Kültürpark Rotary Kulübü'nün destekleriyle açılan merkez sayesinde bilimle buluşacak olan çocuklar, teknolojik gelişmeler sayesinde dönüşen dünyayı daha yakından tanıyacak. Merkezden faydalanacak çocuklar el becerilerini geliştirirken; basit elektronik, mekanik, optik ve robotik aletler sayesinde çeşitli deneyler yapabilecek. Çocuk Bilim Merkezi sayesinde çocuklar geleceğe dokunarak, yeni keşiflerde bulunabilecek. İlgi alanlarını ve yeteneklerini merkezde keşfedecek ve geliştirme olanağı bulacak olan çocuklara ayrıca insanlık tarihine yön vermiş bilim insanları hakkında da bilgi verilecek.