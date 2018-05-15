Konaklı kadınlar hünerlerini sergiledi

Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren semt merkezlerinin yılsonu sergisine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri, kursiyer ve çok sayıda davetli katıldı. Konak Belediyesi tarafından restore edilerek İzmir’e kazandırılan tarihi Abacıoğlu Han’da gerçekleşen serginin açılışında konuşan Başkan Pekdaş, tüm kursiyerleri emeklerinden ötürü kutladı. İzmir’i gök kubbenin altındaki en güzel şehir olarak tanımlayan Pekdaş, “Birlikte yaşadığımız bu şehri birlikte güçlendireceğiz. Semt merkezlerimizde birbirimize iyi geliyoruz. Merkezlerimizin çoğu restore edilmiş tarihi binalar. O binaların ruhu ile İzmirlilik ruhunu birleştirerek, bu şehrin özgürlük kokan havasını her yere yaymak, kendine güvenen, özgür kadınların sokaklarında özgürce dolaştığı İzmir’i daim kılmak amacımız. Biz İzmirliler mutluyuz, gönül zenginliği olan insanlarız. Bu kimliğin yaşamasını sağlamak durumundayız. Sergimizi de bu kimliğe uygun bir alanda yaparak kente katkı sağlıyoruz” dedi.

Spor ve semt merkezi sayısı 46’ya ulaştı

Geleneksel el işlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında emek veren kursiyerleri ve eğitmenleri kutlayan Başkan Pekdaş, “Keşke ben de sizin gibi merkezlere gelerek el işlerini yapsam” diye konuştu. Spor ve semt merkezlerinin sayısının göreve geldiğinde 22 olduğunu ve bu sayıyı dört yılda 46’ya çıkarttıklarını sözlerine ekleyen Başkan Pekdaş, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kamusal mekanlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pekdaş, bu merkezlerde bir araya gelmeye, konuşmaya, dertlere deva olmaya, sevgileri büyütmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Canlı performans sergilendi

Etkinlikte Yağmur Pehlivanlı ve Macit Şirin’in Tango gösterisinin ardından, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (TARKEM) sergi salonunda kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı serginin açılışı yapıldı. Takılar, cam boncuk, el işleri, örgüler, ahşap boyamalar, tablolar, seramikler, kurdele işleri, ebru ve daha pek çok el emeği göz nuru ürünlerden oluşan serginin açılışını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri ile birlikte yaptı. Her biri birbirinden özel el işleri çok beğenildi. Kabak oymacılığı, ebru ve cam boncuk yapımı eğitmenleri de sergiyi gezenlere canlı performans sergiledi. Saadet Mirci Semt Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi kursiyerleri de yıl içinde diktikleri kıyafetleri mini defile ile beğeniye sundu. Kendi diktikleri kıyafetlerin mankenliğini de üstlenen kursiyerlerin heyecanı ve haklı gururları görülmeye değerdi.