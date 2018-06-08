Konaklı miniklere serinleten karne hediyesi

Karnelerini alan Konaklı çocuklar belediyenin açtığı ücretsiz yüzme kursu sayesinde tatilin keyfini havuzda serinleyerek çıkaracak.

Konak Belediyesi’nin yaz tatiline giren çocuklar için başlattığı ücretsiz yüzme kurslarına kayıtlar başladı. Kurslar bu yıl Gültepe 26 Ağustos Mahallesinde Levent Spor Tesisi, Güneşli Mahallesindeki Güneşli Spor Tesisi ve Eşrefpaşa’daki Zafertepe Spor Tesisinde kurulan prefabrik havuzlarda verilecek. Yüzme kursları 18 Haziran-13 Ağustos ile 16 Temmuz-10 Ağustos olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecek ve 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

Konak Belediyesi’nin ilk olarak geçen yıl düzenlediği ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görmüş, binlerce çocuk bu kurslar sayesinde yüzme öğrenmişti. Gelen talepler üzerine iki olan prefabrik havuz sayısı bu yıl üçe çıkartıldı. Daha önce Zafertepe ve Levent spor tesislerinde verilen kurslara bu yıl Güneşli Spor Tesisi de eklendi. Mahallere havuz keyfini taşıyan kurslara geçen yıl toplam bin 500 çocuk katılarak yüzme eğitimi almıştı.

Kalıcı havuz yapılacak

Okulların yaz tatiline girmesiyle açılacak kurslarda yüzme bilmeyen minikler yüzme öğrenirken, bilenler de uzman eğitmenlerden alacakları derslerle doğru yüzmeyi öğrenecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçedeki yüzme havuzu ihtiyacını gidermek adına geçici bir çözüm olarak geçen yıl iki noktada kurdukları prefabrik havuzların yoğun ilgi görmesinden ötürü bu yaz havuz sayısını üçe çıkardıklarını söyledi. Denize gidemeyen çocukların kurdukları havuzlar sayesinde yüzme öğrendiğini dile getiren Pekdaş, hedeflerinin ilçeye kalıcı bir yüzme havuzu kazandırmak olduğunu söyledi. Pekdaş, Yağhaneler’de TOKİ’den satın aldıkları yere yapılacak olan tesiste sosyal donatı alanlarına ek olarak bir de yüzme havuzu olacağını söyledi. Başkan Pekdaş, kısa zamanda temel atılması planlanan tesisin tamamlanmasıyla Konaklı miniklerin prefabrik havuzlar yerine modern ve standartlara uygun bir yüzme havuzunda yüzmeyi öğreneceğini dile getirdi.