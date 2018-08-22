Konaklılar açık hava sinemayı sevdi

Sinema sanatını salonlardan çıkarıp açık havaya taşıyan ‘Yazlık Sinema Günleri’ etkinliği sayesinde sıcak yaz akşamları keyifli hale dönüştü.

Semtlerde kurulan beyazperde sayesinde Konaklı mahalle sakinleri birlikte film izledi. Kimi yerde park, kimi yerde okul bahçesi açık hava sinema salonuna dönüştürüldü. Ücretsiz gösterimlere Konaklılar yoğun ilgi gördü. Her mahallede 500’ün üzerinde kişi film izledi. Bir ay boyunca sinema keyfini açık havaya taşıyan etkinliğe katılanların sayısı yaklaşık 6 bin kişiyi buldu.

10 farklı noktada sinema keyfi

Konak Belediyesi’nin ilkini 17 Temmuz akşamı Barbaros Mahallesindeki Adile Naşit Parkı’nda kurulan beyazperde bir ay boyunca Konak’ın farklı semtlerinde seyirciyle buluştu. Her hafta salı ve perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikte vizyona girdiğinde büyük beğeni alan Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı ‘Aile Arasında’ filmi izleyiciyle buluştu. 10 farklı noktada yaklaşık 6 bin kişi film izledi. Gösterimler sırasında izleyicilere patlamış mısır ve soğuk içecek ikramı da yapıldı.