Konak’ta 13’üncü semt merkezi açıldı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın kayınvalidesi Elif Pekdaş’ın vefatı nedeniyle katılamadığı Aziziye Semt Merkezi açılış törenine belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl, İlçe yöneticileri ve kadın kolları yöneticileri, muhtarlar ve semt sakinleri yer aldı. Konak Belediyesi’nin 13. semt merkezi olan Aziziye Semt Merkezi, başta kadınlar olmak üzere bölge halkına hizmet verecek.

“Kadının elinin değdiği yer güzelleşir”

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Leman Tunus, Başkan Sema Pekdaş’ın Malatya’daki cenaze töreni nedeniyle açılışa katılamadığını söyledi. Konak Belediyesi’nin Başkan Sema Pekdaş döneminde halka dokunan çalışmalara imza attığını belirten Tunus, semt merkezlerinin bu anlamda önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Açılışı yapılan merkezin aynı zamanda bir buluşma merkezi olacağını da vurgulayan Tunus, çeşitli kursların yanı sıra çocuklar ve gençler için de eğitimlerin verileceğini dile getirdi. Semt merkezlerine kadınların mutlaka gelmesi gerektiğinin altını çizen Tunus, kadın elinin değdiği her yerde güzellikler olacağını söyledi.

Başkan Pekdaş’a teşekkür etti

Açılış töreninde Aziziye Muhtarı Özden Kanmetin de söz alarak Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a semtlerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kanmetin, “Bu merkezde çok güzel paylaşımlar yapacağız. Güzel işler yapacağız. Kadınlar ayaklarının üzerinde durması gerektiğini anlayacak. Bunu bizlere sağlayan Başkan Sema Pekdaş ve emeği geçen herkese semt sakinlerimiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Bir kursla hayatı değişti

Törende Konak Belediyesi’nin farklı semt merkezlerindeki kurslara katılmış kadınlar da söz aldı. Bu kurslara katılarak hataya bakışı ve hedefleri değişen kursiyerlerden Berivan Alpergün, “Kursa gittiğimden bu yana yeni hedeflerim, amaçlarım, planlarım var. Bugün Aziziye Semt Merkezi’ni açıyoruz, buradaki pek çok kadın gençlerin hayatlarında benim gibi yeni planlar kuracaktır. Semtlere yeni merkezler kazandıran Başkan Sema Pekdaş’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların ardından Aziziye Semt Merkezi hizmete açıldı. Törenin ardından konuklar merkezi gezdi.

Halkın buluşma mekanı

Temeli 26 Mayıs 2017’de atılan Aziziye Semt Merkezi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2018 yılında açılışı yapılan yatırımlardan biri olan merkez bölgeye değer kazandıracak. İki katlı olarak tasarlanan modern yapıya sahip merkez bölge sakini kadın ve çocuklara kurs verecek. Hizmete giren merkez ile Konak Belediyesi’nin ilçe genelinde faaliyet gösteren semt merkezi sayısı da 13’e çıkmış oldu. Merkezin iki katında çeşitli alanlarda hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar verilmesi planlanıyor. Otoparkı olan merkezin teras katı gelenlere muhteşem bir körfez manzarası sunuyor. Mahalle sakinlerinin faydalanacağı merkez aynı zamanda bir buluşma mekanı da olacak.