Konak'ta 14 merkezde 4 bin 500 kursiyer

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin açtığı ve her yıl binlerce kişinin faydalandığı ücretsiz hobi ve meslek edindirme kursları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde başlayan ücretsiz kurslara bu yıl yaklaşık 4 bin 500 kişi kayıt yaptırdı.

Konak Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarındaki 13 semt merkezi ile Halil Rıfatpaşa Semti'nde bulunan Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde verilen kurslar, İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenleniyor. Ücretsiz kurslara katılanlar birçok farklı branşta eğitim alıyor.

İğne oyasından ahşap boyamaya, takı tasarımından el nakışına, dikişten örgüye kadar birçok hobi kursunun yanı sıra; pastacılıktan giyim üretim teknolojileri kursuna, cilt bakımı ve temel makyaj kursundan bilgisayar destekli muhasebe kursuna, aşçılıktan butik çikolata kursuna kadar pek çok meslek edindirme branşında da kurslar veriliyor. Ayrıca bazı merkezlerde okuma-yazma kursuyla; Almanca, Yunanca, İngilizce ve İspanyolca kursları da yer alıyor. Kentte yaşayan yabancılar da unutulmuyor. Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için Agora ve Basmane Semt Merkezi'nde Türkçe okuma-yazma kursu bulunuyor.

Çalışma alanı uygun olan bazı semt merkezlerinde ayrıca spor kursları açıldı. Yoğun ilgi gören kurslar arasında yer alan spor kursuna katılanlar uzman eğitmenler eşliğinde her gün; step, pilates ve aerobik yaparak güne form tutarak başlıyor. Kadınlar birer saat aralıklarla farklı gruplar spor derslerine katılabiliyor. Çoğunluğu çalışmayan kadınların katıldığı kurslar sayesinde kadınlar evden çıkarak, sosyalleşme ve yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Kadınların yanı sıra Konak Belediyesi çocukları da unutmadı. 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Mersinli ve İsmetpaşa Semt Merkezi ile 1. Kadriye Rehberlik ve Dayanışma Merkezi'nde Oyun Odaları açıldı. Anneleriyle birlikte merkezlere gelen çocuklar günü keyifli geçiriyor. Konak Belediyesi'nin ücretsiz kursları hakkında detaylı bilgi almak içinse 0232 4253501 numaralı telefonunun aranabileceği ifade edildi.