Konak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Saat 21.00’de Göztepe Deniz Atı Parkı’nda düzenlenen Gençlik Şöleni’nde coşku hiç eksilmedi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği kutlama programı İzmir Folklor Derneği üyelerinin gösterileriyle başladı. Ekipler sergiledikleri zeybek, Burdur ve Üsküp yörelerine ait halkoyunlarıyla büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda halkoyunu ekipleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte sahnede İzmir Marşı’nı söyledi. Ardından sahne alan Mehmet Erdem, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

"İzmir’in işgali fitili ateşledi"

Başkan Sema Pekdaş yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirerek, “Bugün 19 Mayıs, bugün Türkiye’nin bayramı. Bayramımız kutlu olsun” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan 19 Mayıs sürecindeki ilk ateşin 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sonrasında Yunan askerlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin ile başladığını anlatan Pekdaş, “İşgal yıllarında yurdun dört bir yanında Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kuruluyor ve her tarafta direniş örgütleri harekete geçiyor. Çoban ateşleri yakılıyor. Bu çoban ateşlerinin en önemlisi de İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşundur” dedi.

"Cumhuriyete gençler sahip çıkacak"

19 Mayıs’ın aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü de olunduğunu hatırlatan Pekdaş, “Atatürk kendi dilinden 19 Mayıs gününü doğum günü olarak kabul etmiştir. Atatürk’ün doğum günü kutlu olsun. Atatürk Nutuk’a ’19 Mayıs Samsun’a çıktım’ diye başlar ve bitirirken de ‘Ey Türk gençliği; birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ der ve Türk Cumhuriyeti’ni gençlere emanet eder. Çünkü o gençlik Çanakkale’den beri çok kayıp vermiştir. Okullarımız o yıl mezun vermemiştir. Aynı şekilde Atatürk Lisesi, Tıbbiye mezun vermemiştir. Gencecik yaşlarında, gençliklerini feda ederek cepheye giden o gençleri unut bağlamak doğrudur. Cumhuriyeti gençlere emanet etmek doğrudur. Bugün olduğu gibi bu gençler bizim göğsümüzü kabartıyor. Geleceğimizin güvencesi onlar. Böyle bir gençliğin olduğu yerde bu cumhuriyet demokrasi ilelebet devam edecekti” diye konuştu.

Erdem’den coşkulu konser

Gençler kadar kadınların da cumhuriyete ve Atatürk değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Pekdaş şöyle devam etti: “Biz kadınlar bugün hangi haklara sahipsek, ben nasıl ki bir belediye başkanı olarak görev yapıyorsam, bu milli mücadele sayesindedir, bu Atatürk sayesindedir. Bugün okuyabiliyorsak. Meslek sahibi olabiliyorsak bu cumhuriyetin eseridir. Nasıl ki, bu cumhuriyet gençliğe emanet edildiyse biz kadınlara da emanet edildi. Şimdi bu cumhuriyeti savunmak, bağımsızlığı, özgürlüğü korumak istiyorsak cumhuriyete tam da şimdi sahip çıkmak zorundayız." Başkan Pekdaş’ın ardından sahneye Mehmet Erdem çıktı. Söylediği şarkılarla konser alanını dolduran İzmirlilere müzik dolu bir gece yaşatan Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Konak Belediyesinin davetlisi olarak İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Erdem, söylediği şarkılarla coşkulu bir gece yaşattı.