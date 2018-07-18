Konak’ta açık hava sinema keyfi başladı

Konak Belediyesi’nin sinema sanatını salonlardan açık havaya taşıyan Yazlık Sinema Günleri etkinliği başladı. 16 Ağustos’a kadar sürecek etkinliğin ilkine Barboras Mahallesi ev sahipliği yaptı. Türk sineması ve tiyatrosunun temel taşı olan, canlandırdığı karakterlerle ailenin bir ferdi haline gelen usta oyuncu Adile Naşit’in adının taşıyan parkta gerçekleştirilen etkinlikte, vizyona girdiğinde büyük beğeni alan Aile Arasında filmi izleyiciyle buluştu. Gösterim öncesi parkta toplanan mahalle sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sinema keyfini yeniden açık havada yaşatmak adına Yazlık Sinema Günlerini başlattıklarını dile getirdi.

Yazlık sinema geleneğini Konak’ın mahallelerine götürdüklerini dile getiren Başkan Pekdaş, "Güzel bir İzmir akşamında Değirmen Dağı eteklerine doğru, kadim kent İzmir’in tarihi bölgesindeyiz. Bu bölge geçmişinden bu yana zengin kimliğini içinde barındırmış, İzmir ruhuna katkılarda bulunmuştur. İzmir’in geçmişindeki bu ruhta yazlık sinemalar da vardır. Akşamlarımızı şenlendiren, sanatla, estetikle, dostlukla paylaştığımız zamanlardı. Biz yeniden bu mutluluğumuzu yaşatıp, çoğaltmak istiyoruz. Tüm ülke olarak o kadar kötü günlerden geçiyoruz ve o kadar yalnızız ki, bu yalnızlıkta ve mutsuzlukta bizim bir arada olmamız, bu coşkuyu çoğaltmanın çarelerini bulmamızın gerektiği günlerden geçiyoruz” diye konuştu. Yazlık Sinema Günleri’nin usta oyuncu Adile Naşit’in adının taşıyan parkta yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirten Pekdaş, “İzmirlilik ve mahalle olma ruhu bu gecelerde yaşayacak. Hepinize keyifli seyirler” dedi.

Konuşmaların ardından Barbaros Mahalle Muhtarı Hasan Şener, Bilgin Başkan Pekdaş’a teşekkür çiçeği sundu. Adile Naşit Parkı’ndaki film gösterimini izlemeye gelen mahalle sakinlerine mısır ve gazoz ikram edildi.

Haftada iki gün film keyfi

Sıcak yaz gecelerinde açık havada sinema keyfi sunan Yazlık Sinema Günlerinin ilki Karataş Semti’ndeki Barbaros Mahallesi’nde yapıldı. Mahalle sakinleri senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönettiği, komedi türündeki ‘Aile Arasında’ adlı filmi kahkahalar arasında izledi. Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Engin Günaydın, Demet Evgar, Şevket Çoruh ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden değerli oyuncular başarılı performanslarıyla gösterim sonunda bol bol alkış aldı. Öte yandan, etkinlikler kapsamında haftada iki gün filmlerin gösterime gireceğini söyledi.