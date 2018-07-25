Konak’ta açık havada sinema keyfi devam ediyor

Konak ilçesinde, haftada iki gün salı ve perşembe günleri farklı mahallelerde kurulan beyaz perdeden son yılların beğenilen sinema filmi ‘Aile Arasında’ gösterimi yapılıyor. Sıcak yaz akşamlarını keyiflendiren Yazlık Sinema Güetkinlik son olarak Kahramanlar Semti’nde gerçekleştirildi. Mustafa Öğütveren İlkokulu bahçesi adeta bir açık hava sinema salonuna dönüştürülürken, izleyiciler için her türlü ayrıntı da düşünüldü. Özellikle kadın ve çocukların ilgi gösterdiği film gösterimi öncesi herkese patlamış mısır ve soğuk içecek ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, Aile Arasında filmini Kahramanlar Semti sakinleriyle birlikte izledi. Gösterim öncesi kısa bir konuşma yapan Pekdaş, "Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Evlerde oturulmuyor, sokağa çıkıyorsunuz sıcak basıyor. Ama bu sıcak günleri geçmişte yazlık sinemalarla keyifli geçirirdik. Bizim çocukluğumuzda yazlık sinemalar her yerdeydi. Gazozumuzla, çiğdemimizle akşamlarımız keyifle dolardı. Şimdi geçmişin o güzel günlerini yeniden yaşayalım istiyoruz. Mahallelerimizde bu tadı, bir kez daha o rüzgarı estirerek yaşayalım. Çocuklarımıza o günlerin güzelliğini gösterelim. Birlikte keyifli bir akşam yaşayalım istiyoruz" dedi.