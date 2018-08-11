Konak’ta amatörün yüzü gülüyor

Sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak adına bünyesinde açtığı spor okullarıyla binlerce çocuğa kucak açan Konak Belediyesi, bir taraftan da ilçedeki amatör spor kulüplerine yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Her yıl yeni sezon öncesi yapılan yardımlar sayesinde amatör kulüplerin yüzü gülüyor. Son olarak 1. Amatör Futbol Ligi’nde yer alan takımlara malzeme desteğinde bulundu. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasının girişinde gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra Konak Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

"Azı paylaşmak önemlidir"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kulüplere malzeme desteğinin yanı sıra federasyona olan katkı paylarını da ödeyeceklerini söyledi. Daha çok gencin sporla buluşması için amatör kulüplere destek verdiklerini dile getiren Pekdaş, “Spor kulüplerine ne yapsak azdır, onlar yokluk içinde gençlerin sporla ilgilenmesini sağlıyor. Bizim de kulüplere bir nebzecik yardımımız olsun diyerek yola çıktık. Yardımlarımız lig boyunca da devam edecek. Biz azlarımızı bir arada çoğaltmakla görevliyiz, azı paylaşmak önemlidir. Kente hizmetin bir yolu da budur” dedi.

Katkı payları da ödenecek

Konak’ta kamuya ait boş alan olmamasına rağmen geleceğimiz olan çocuklar için yeni tesisler kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Pekdaş, “Göreve geldiğimiz de spor tesisi kuracak alanlarımız yoktu. ‘Bu alanları oluşturmak için uğraşacağız’ dedim. Çünkü spor yapacak alanlar oluşturmak, bu mekanlarda gençlerin özgürce spor yapmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu kapsamda Halkapınar Spor Tesisi’ni yaptık ve gençlerimize hizmet ediyor. Şimdi Gültepe de spor kompleksi yapımı devam ediyor. Önümüzdeki günler de orada hem kapalı spor salonu hem de mini futbol sahası hizmete girecek” diye konuştu.

Başkan Pekdaş’a teşekkür

Başkan Pekdaş’ın ardından konuşmanın ardından kulüp yöneticilerine içinde formadan ayakkabıya kadar pek çok futbol malzemesinin bulunduğu koliler teslim edildi. Konak Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir de Başkan Pekdaş’a hem malzeme hem de maddi desteğinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan İzmir’de spor kulübü yöneticisi olan tek kadın olan 1925 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kardelen Gül de Başkan Pekdaş’a çiçek sundu. 18 amatör takımın federasyona katkı paylarının da 5 Eylül tarihinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle kulüplere iletileceği belirtti.